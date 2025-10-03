장동혁 “공무원 극단적 상황 내몰릴 때 예능 홍보에 소름…특검 필요”

[헤럴드경제=유동현 기자] 국민의힘은 3일 국가전산망 장애 담당인 행정안전부 공무원이 투신해 사망한 것과 관련해 애도를 표명하면서 이재명 대통령 부부가 K푸드 홍보차 예능 방송 출연하는 것을 맹비난했다.

장동혁 대표는 이날 페이스북에서 “비통하고 참담한 심정”이라며 “고인의 명복을 빌고, 큰 슬픔에 잠겨 있을 유족에게 깊은 애도의 마음을 전한다”고 밝혔다.

이어 “이번 사건은 정부의 총체적 무능과 무책임이 만든 비극이고, 이럴 때야말로 특검이 필요하다”며 “정부 대응이 적절했는지, 공직자에게 부당한 외압이나 책임 전가는 없었는지 확인하겠다”고 밝혔다.

그는 또 이재명 대통령 부부가 5일 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’에 출연하는 것을 거론, “지금 국민이 대통령에게 부탁하고 싶은 것은 ‘냉장고’가 아니라 민생과 국민 안전”이라고 비판했다.

장 대표는 “책임의 무게를 대신 짊어진 공무원이 극단적 상황에 내몰리는 동안 대통령은 어디서 무엇을 하고 있었는가”라고 반문하며 “예능 프로그램을 대대적으로 홍보하고 광고 촬영 스토리를 SNS에 올려 자랑하는 대통령의 모습에 소름이 돋는다”고 말했다.

그러면서 “슬픔을 넘어 분노가 치밀어 오른다”며 “이 대통령 한 사람 때문에 온 나라가 미쳐 돌아가고 있다”고 말했다.

송언석 원내대표도 페이스북에 올린 글에서 “연휴 첫날 이런 비통한 소식이 전해져 마음이 무겁다”며 “대통령 부부가 TV 예능 프로그램에 나와 웃는 모습을 비추는 것은 대단히 부적절하다”고 밝혔다.

송 원내대표는 “재난 상황이 모두 수습되고 시스템이 완전히 복구되고 나서 예능에 출연해도 늦지 않다”며 “대통령실과 방송사에 방영 전면 보류를 요청한다”고 말했다.

같은 당 주진우 의원도 페이스북에서 “국정자원 화재로 국민 피해가 속출할 때, 대통령은 무려 2일간 회의 주재도, 현장 방문도 없이 침묵했다. 잃어버린 48시간”이라며 “한가하게 예능 촬영하고 있었다면 대통령 자격이 없다”고 비판했다.

그는 자신의 이 글에 대해 대통령실이 ‘명백한 허위사실 유포’라며 법적 조치를 강구한다고 밝히자 재차 “그 무렵 전후로 이 대통령이 예능을 촬영 중이었다”며 “법적 조치에는 당연히 맞대응한다”고 말했다.