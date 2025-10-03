‘김현지 보호하려 이진숙 체포’ 국힘 주장도 반박

[헤럴드경제=유동현 기자] 더불어민주당은 3일 국민의힘이 경찰의 이진숙 전 방송통신위원장 체포를 계기로 김현지 대통령실 부속실장까지 거론하면서 공격하자 “거짓 선동을 중단하라”면서 역공했다.

조승래 사무총장은 이날 KBS 라디오에서 이 전 위원장 체포와 관련, “이 (전) 위원장은 본인이 했던 여러 혐의에 대해 철저히 조사받아야 할 것”이라고 말했다.

문금주 원내대변인도 논평을 내고 “이 전 위원장은 여러 혐의로 수차례 출석이 요구됐지만 오만방자하게 반복적으로 소환에 불응했고 결국 체포까지 당한 것”이라며 “이 전 위원장은 본인이 초법적 존재라도 되는 것처럼 착각한 것인가”라고 반문했다.

이어 “민주당은 이 전 위원장의 광망자대(狂妄自大·제멋대로 행동하며 자신이 매우 뛰어나다고 믿는 허황된 태도)한 행태를 결코 두고 보지 않겠다”며 “국민의힘은 억지 주장과 정치 선동을 당장 중단하기 바란다”고 강조했다.

당 대표 비서실장인 한민수 의원은 SBS 라디오에서 이 전 위원장과 국민의힘을 향해 “자신들의 이익을 위해 정치적 프레임을 거는 것”이라고 비판한 뒤 “이 전 위원장은 여러 혐의가 있고, 출석 요구가 오면 제대로 수사받고 본인이 죄를 짓지 않았다면 소명하면 된다”고 말했다.

국회 과학기술정보방송통신위 소속이기도 한 그는 임기가 남은 이 전 위원장을 면직하기 위해 민주당이 주도적으로 방송통신미디어설치법을 처리했다는 이 전 위원장 등의 주장에 대해 “과대망상증 환자 같다”고 주장했다.

민주당 박지원 의원은 국민의힘이 김현지 부속실장 관련 이슈를 덮기 위해 이 전 위원장을 전격 체포했다고 주장하는 것과 관련, 페이스북에서 “김현지 부속실장을 빼려고 이진숙을?”이라고 반문하며 “웃기지 마시라. 출두 요구를 여섯번 거부해 법원 체포 영장이 발부된 자가 누구인가”라고 말했다.

이와 관련, 한민수 의원은 “국민의힘이 김 실장을 향해서 과도하게 정치적 프레임을 걸고 공격하는 건 의도가 뻔하다”고 비판했다.