[헤럴드경제=장연주 기자] 경기 용인시 에버랜드가 넷플릭스와 협업해 선보인 ‘케이팝 데몬 헌터스 테마존’(케데헌존)에 오픈 닷새만에 1만명이 다녀가는 등 ‘케데헌’ 팬들의 발길이 끊이지 않는 가운데, ‘케데헌’을 콘셉트로 해 판매하는 분식세트의 가격이 네티즌 사이에 화제로 떠올랐다.

2일 에버랜드에 따르면, 에버랜드 내 분식식당인 ‘스낵 버스터’는 매장 간판과 내부를 ‘케데헌’ 콘셉트로 꾸미고 ‘헌트릭스’와 ‘사자 보이즈’를 소재로 한 분식세트를 판매하고 있다.

‘헌트릭스 세트’는 떡볶이와 김밥, 순대, 닭강정에 농심에서 출시한 ‘헌트릭스’ 버전의 신라면 소컵이 제공되며, ‘사자보이즈 세트’는 스리라차 마요 떡볶이와 어묵, 닭강정, 주먹밥으로 구성돼 있다.

각각의 세트를 구매하면 ‘케데헌’ 포스터 1종이 증정된다.

그런데, 가격은 ‘헌트릭스 세트’가 3만8000원, ‘사자보이즈 세트’가 3만6000원이다.

지난 달 26일 케데헌존이 문을 연 뒤 방문객들의 후기가 소셜미디어(SNS)와 블로그 등에 쏟아지고 있는 가운데, 3만원대의 분식세트에 대해서도 다양한 반응이 나오고 있다.

‘테마파크 인플루언서’로 국내외 유명 테마파크에 대한 콘텐츠를 다루는 ‘재구언’은 최근 케데헌 테마존을 찾은 뒤 자신의 SNS에 이들 분식세트를 소개하며 “성인 기준 2~3인분으로 구성됐다”고 설명했다.

그는 이어 “가격에 비해서 음식 구성과 퀄리티가 아쉬웠지만, 세트메뉴 구매 포스터를 무료로 제공하고 있어 케데헌을 좋아한다면 함께 경험해 보는 것을 추천한다”고 덧붙였다.

하지만 네티즌들은 3만원대라는 가격에 대해 “금(金) 분식인가”, “케데헌의 지식재산권(IP)이 대체 얼마길래”, “포스터를 구매하면 분식세트를 증정하는 건가”, “양은 푸짐했지만, 맛은 흔한 냉동식품 맛이었다”, “가성비 면에서는 아쉽다” 등의 반응을 보였다.

반면, 테마파크에서 판매되는 음식이 일반적으로 비싼데다 케데헌의 로열티 등을 감안하면 납득이 안 되는 가격은 아니라는 반응도 나왔다.