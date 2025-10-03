AI로 계약서 작성부터 벌점감경 심사까지

[헤럴드경제=양영경 기자] 공정거래위원회가 하도급 계약 과정에서 발생하는 불공정 사례와 분쟁을 줄이기 위해 ‘인공지능(AI) 기반 하도급 계약 공정화 지원 플랫폼’을 구축한다.

공정위는 총 18억원의 예산을 투입해 2026년 말까지 이 같은 내용의 플랫폼 구축을 완료할 계획이라고 3일 밝혔다.

이번 사업은 과학기술정보통신부가 주관하는 ‘2025년 부처협업 AX사업’ 공모에 선정된 과제 중 하나다.

공정위는 계약 체결 단계에서부터 AI 기술을 적용해 불공정 사례를 사전에 탐지·차단할 수 있는 시스템이 필요하다는 판단 아래 이번 사업을 추진한다. 그동안 공정위는 업종별 표준하도급 계약서를 제정·시행하며 원사업자와 수급사업자 간의 공정한 계약 체결을 지원해 왔으나, 현장에서는 여전히 계약 관련 분쟁이 이어지고 있어 구조적 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

AI 플랫폼은 하도급 계약 전 과정을 아우르는 통합지원 기능을 제공한다.

우선 계약명·금액 등 기초 정보를 입력하면 업종별 표준하도급 계약서와 심결례를 학습한 AI가 계약서 초안을 자동 작성한다. 원사업자와 수급사업자가 이를 검토한 뒤 전자서명 방식으로 계약을 체결할 수 있는 서비스도 제공한다.

또 하도급 벌점 감경 신청을 위해 공정위에 매년 제출되는 계약서를 자동 분석해 표준 하도급계약서 준수 여부도 점검한다. 이 기능을 활용하면 하도급법 위반 사업자에 대한 벌점 감경 심사 업무가 더 신속하고 정확하게 진행될 것으로 전망된다.

AI 인프라가 부족한 기관이나 소규모·영세 민간사업자도 활용할 수 있도록 오픈-API 방식의 서비스 제공도 이뤄진다. 이를 통해 누구나 AI를 활용해 계약서 초안을 작성하거나 불공정 조항을 탐지할 수 있게 된다.

공정위는 안정적이고 신뢰성 있는 서비스 제공을 위해 AI 학습데이터 품질 관리, 법·윤리적 가이드 마련, AI 학습데이터·모델 보안 관리 등을 병행 추진할 계획이다.

공정위는 플랫폼이 본격 운영되면 원사업자와 수급사업자가 공정하고 투명한 하도급 계약을 손쉽게 체결할 수 있게 될 것으로 내다봤다. 공정위 관계자는 “불필요한 분쟁과 법 위반을 예방하고, 하도급 거래 전반의 공정성과 투명성을 높이는 계기가 될 전망”이라며 “특히 벌점 감경 심사에 AI가 본격 도입되면 심사 기간이 대폭 단축되고 정확성·신뢰성이 향상될 것으로 기대한다”고 밝혔다.