[헤럴드경제=양대근 기자] 미국 연방 정부의 셧다운(일시 업무 정지) 여파로 주요 경기지표의 발표가 미뤄졌고 시장을 움직일 만한 뚜렷한 재료도 부족했지만 미 증시가 관성대로 상승세를 이어갔다. 반도체 및 인공지능(AI) 관련주 위주로 매수세가 집중됐다.

2일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 78.62포인트(0.17%) 오른 4만6519.72에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 4.15포인트(0.06%) 상승한 6,715.35, 나스닥종합지수는 88.89포인트(0.39%) 뛴 2만2844.05에 장을 마쳤다.

이날 3대 주가지수는 모두 종가 기준으로 사상 최고치에 마감했다. S&P500 지수와 나스닥 지수는 장 중 사상 최고치를 경신하기도 했다.

셧다운 이틀째인 이날 미국 정부의 경기지표도 발표가 지연됐다. 미국 노동부는 주간 신규 실업보험 청구 건수를 이날 발표할 예정이었으나 미뤄졌다.

시장은 셧다운으로 위험 회피 심리를 드러내는 대신 전날까지 이어진 4거래일 연속 상승세를 이어가는 선택을 했다. 셧다운이 단기에 그친다면 미국 경제에 미치는 파장은 크지 않기 때문에 아직은 안전 자산으로 피신할 때가 아니라고 시장은 보고 있다.

업종별로는 에너지가 1% 이상 내렸고 소재는 1% 이상 올랐다. 시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업은 완만하게 오르내린 가운데 테슬라만 5% 넘게 급락했다.

테슬라는 3분기 차량 인도량이 예상을 웃돌며 증가했으나 향후 위축 전망에 주가가 하방 압력을 받았다.

서부텍사스산원유(WTI) 가격이 주요 산유국의 증산 압박으로 60달러선마저 위태로워지자 엑손모빌 등 정유업체 주가도 1% 가까이 하락했다.

인공지능(AI) 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수는 전날에 이어 이틀째 2% 급등했다.

오픈AI가 삼성전자와 SK하이닉스, TSMC 등과 대규모로 반도체 공급 계약을 맺는다는 소식에 AI 산업 인프라에 대한 기대감이 강해졌다. 필라델피아 지수를 구성하는 30개 종목 중 3개를 제외하고 모두 올랐다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월까지 기준금리가 50bp 인하될 확률은 91.5%로 반영됐다. 전날 마감 무렵의 89.2%에서 더 올랐다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.34포인트(2.09%) 상승한 16.63을 가리켰다.