與 김동연 20.9%·추미애 13%·한준호 7.7% 野 유승민 18.7%·나경원 8.9%·안철수 6.8%

[헤럴드경제=양근혁 기자] 김동연 경기도지사가 내년 지방선거 경기도지사 출마 예상 후보로 거론되는 더불어민주당 인사 중 가장 높은 지지율을 기록했다는 여론조사 결과가 2일 발표됐다. 보수 야권에서는 유승민 전 의원이 오차범위 밖에서 국민의힘 후보군을 앞섰다.

조원씨앤아이·글로벌리서치가 더팩트 경기본부 의뢰로 지난달 27~28일 경기도에 거주하는 만 18세 이상 1000명을 대상으로 실시한 ‘민주당 후보 적합도’ 조사에서 김동연 지사가 20.9%의 지지율로 1위에 올랐다. 이어서는 추미애 의원(13%), 한준호 의원(7.7%), 김병주 의원(3.6%), 이언주 의원(2.3%), 염태영 의원(1.4%) 등의 순으로 각각 집계됐다. 김동연 지사가 오차범위 밖에서 민주당 현역 국회의원들을 모두 따돌린 것이다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p, 응답률 8.7%)

김동연 지사는 40대를 제외한 모든 연령대에서 지지율 선두를 달렸다. 18~29세 19.1%, 30대 14.9%, 50대 24.3%, 60대 29.2%, 70세 이상 27.1% 등이다. 40대에서는 한준호 의원이 지지율 15.3%로 가장 높았고, 추미애 의원이 13.9%, 김동연 지사는 12.6%를 얻었다.

이념 성향 별로는 김동연 지사가 중도·보수층에서 다른 후보들을 오차범위 밖에서 모두 따돌렸다. 자신이 중도라고 밝힌 응답자 중에선 24.3%, 보수층에서는 18.2%가 김동연 지사를 각각 지지했다. 진보 성향에서는 추미애 의원이 24.7%, 김동연 지사가 24.3%의 지지율을 얻은 것으로 집계됐다.

같은 방식으로 진행된 ‘보수 야권 후보 적합도’ 조사에선 유승민 전 의원이 18.7%로 선두를 기록했다. 나경원(8.9%)·안철수(6.8%)·김은혜(6.0%) 국민의힘 의원과 원희룡(5.3%) 전 국토교통부 장관 등 다른 후보군보다 크게 앞선 수치다.

유승민 전 의원은 18~29세과 70세 이상을 제외한 연령대에서 지지율이 다른 후보들보다 높았다. 30대 12.2%, 40대 22.0%, 50대 27.8%, 60대 21.0%였다. 18~29세에서는 안철수 의원이 10.6%, 유승민 전 의원은 10.5%로 오차범위 내 접전 양상을 보였다. 70대 이상에선 나경원 의원 15.8%, 유승민 전 의원 14.7%로 집계됐다.

이념 성향 별로는 유승민 전 의원이 진보에서 20.1%, 중도에서 25.0%로 가장 앞섰다. 보수에서는 나경원 의원이 25.1%를 얻어 유승민 전 의원(15.1%)을 오차범위 밖에서 앞섰다.

김동연 지사는 여야 구분 없이 자유응답 방식으로 실시된 ‘경기도지사 지지도 조사’에서도 6.9%로 선두를 달렸다. 추미애 민주당 의원이 1.7%로 2위였다. 이어서는 김은혜 국민의힘 의원(0.9%), 유승민 전 의원(0.5%), 한동훈 전 국민의힘 대표(0.4%), 나경원 국민의힘 의원(0.4%), 한준호 민주당 의원(0.3%), 송영길 전 민주당 대표(0.3%) 등의 순으로 지지율이 집계됐다. 기타 인물은 4.4%, 없음·모름은 84.4%였다.

기사에 인용된 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출을 통한 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 실시됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.