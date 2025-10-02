지역 경제 발전과 사회 기여 인정받아 대상·최우수상 수상

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 상주시는 2일 ‘상주시민의 날’ 행사에서 제6회 상주시 기업인상 시상식을 개최하고, 삼백레미콘(주) 신후감 대표를 대상 수상자로, 범성.팩 김재곤 대표를 최우수상 수상자로 선정했다고 밝혔다.

이번 기업 인상은 기업 건실도, 일자리 창출, 지역사회 기여도 등에서 뛰어난 업적을 올린 기업인을 선정하는 상으로, 수상자들은 지역 경제와 사회 발전에 이바지한 공로를 인정받았다.

삼백레미콘(주)은 1990년 설립 이후 34년간 지역 건설 제조업을 이끌며 지역 경제 발전에 앞장서 왔다.

신후감 대표는 고용노동부와 한국산업안전보건공단으로부터 위험성평가 인정 사업장으로 선정되는 등 안전 경영을 강조하며 지역 사회에 긍정적 인상을 남겼다.

또한, 한국산업표준(KS)과 한국아스콘협동조합연합회 단체표준인증 획득 등 제품 경쟁력 향상에 이바지한 점이 높게 평가돼 대상의 영예를 안았다.

범성.팩은 과일완충재 시장에서 20년간 혁신과 기술 개발을 이어가며 완충재 품질 경쟁력을 강화했다.

김재곤 대표는 7건의 실용신안 기술개발 성과를 통해 제품과 서비스 경쟁력을 높였으며, 상주시 소방안전협의회 회장으로서 지역사회의 안전과 발전에도 이바지했다. 이 같은 공로를 인정받아 최우수상을 수상했다.

강영석 상주시장은 “이번 수상자들은 지역 경제 발전에 획기적인 변화를 가져온 인재들”이라며, “상주시 기업인상 수상의 영예를 안은 기업인들이 지역 경제의 밝은 미래를 이끌어 가는 주역이 되기를 기대한다”고 밝혔다.

상주시는 앞으로도 지역 기업 성장을 적극 지원하고, 우수 기업인들의 노고를 격려하며 지속 가능한 지역 경제 발전을 위해 노력을 이어갈 계획이다.