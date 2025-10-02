[헤럴드경제=조범자 기자] 프로야구 LG 트윈스가 한국시리즈 직행을 확정한 뒤 ‘정규시즌 우승 엠블럼’을 공개했다.

LG는 1일 서울 잠실구장에서 열린 NC 다이노스와의 정규시즌 마지막 경기에서 3-7로 패했다. 하지만 2위 한화 이글스가 9회말 2아웃에 2점 홈런 2개를 잇따라 맞으며 SSG 랜더스에 5-6으로 역전패, LG가 정규시즌 1위를 차지했다.

LG 구단은 정규시즌 우승 후 곧바로 엠블럼을 공개했다.

LG 구단은 “서울을 대표하는 야구팀이라는 정체성을 강조하기 위해 서울의 상징인 광화문의 이순신 장군 동상과 잠실야구장을 주요 모티브로 삼았다”며 “1545년 한성부 건천동(현재의 서울 중구 인현동)에서 태어나신 충무공 이순신 장군의 모습은 치열한 시즌 끝까지 싸운 LG 트윈스 선수단의 강인한 정신력과 투지를 상징하고, 잠실야구장은 트윈스의 집이자 팬들과 함께한 모든 순간의 무대를 의미한다”고 설명했다.

이어 “두 가지 상징적 요소를 결합한 이번 엠블럼은 ‘서울의 전사들’처럼 끝까지 싸워 승리를 쟁취한 팀의 자부심을 표현했다”며 “또한 디자인 전반에는 서울 대표 구단으로서의 위상, 팬들과 함께 쌓아온 역사, 그리고 한국시리즈 통합우승을 향한 도전 정신이 담겨 있다”고 덧붙였다.