고수온 피해 지역 수산물 집중 지원

[헤럴드경제=강승연 기자] GS리테일이 운영하는 슈퍼마켓 GS더프레시가 수산물 소비가 증가하는 추석을 앞두고 ‘수산물 이력제’를 강화한다고 2일 밝혔다.

수산물 이력제란 수산물 생산부터 판매까지 유통단계별 정보를 소비자에게 공개하는 제도다. 포장이나 용기에 부착된 QR코드를 스캔하면 유통경로를 조회할 수 있다.

GS더프레시는 2023년 9월 수산물 이력제를 도입한 이후 품목을 다양화하고 운영 점포를 확대해 왔다. 이를 통해 국산 수산물에 대한 신뢰도 회복 및 매출 증대를 통한 어가 지원에 앞장서고 있다.

GS더프레시는 추석을 앞두고 갈치, 고등어, 멸치, 미역 등 다양한 수산물 이력제 상품을 운영한다. 특히 최근 고수온 영향으로 어획량이 감소하는 등 어려움을 겪고 있는 제주 지역 갈치 상품을 포함, 제주 어가 매출 증대 및 판로 확대를 지원할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이외에도 대표적인 명절 주요 성수품인 고등어의 경우 자반고등어, 구이용, 조림용, 필렛 등 품목별로 상세히 구분해 6종의 수산물 이력제 상품을 운영한다.

지난 18일에는 해양수산부와 손잡고 GS더프레시 관악점에서 수산물 이력제 체험 행사를 했다. 약 4시간 동안 진행된 행사에 300명이 넘는 고객이 참여했다.

GS더프레시는 오는 5일까지 대대적인 할인 행사도 한다. 황태·건오징어·멸치 전 품목에 대해 최대 20% 할인하고 국산 손질오징어, 완도 전복, 국산 참조기 등 명절 주요 성수품을 파격가에 선보인다.

‘집밥족’을 위해 국산흰다리새우, 노르웨이생연어, 갑오징어·바다장어볶음 등 손질된 필렛이나 구이 생선, 수산물을 원재료로 한 구이·탕·볶음 등 다양한 반찬류도 할인한다.

김영광 GS더프레시 수산팀장은 “우리 어가의 안정적인 판로 확보와 매출 증진, 더불어 고객에게 믿을 수 있는 국산 수산물을 저렴하게 공급하기 위해 국산 수산물 이력제를 확대하고 있다”고 말했다.