30일 오후 국방부서 합참의장 이·취임식 거행 “진 합참의장 중심 튼튼한 국방태세 확립해야” “김명수 전 의장 첨단과학기술 능력 강화 기여”

[헤럴드경제=전현건 기자] 이재명 정부에서 새로 임명된 진영승 합동참모의장이 30일 취임했다.

이날 오후 국방부 연병장에서 안규백 국방부장관 등이 참석한 가운데 제44·45대 합참의장 이·취임식이 진행됐다.

안 장관은 이날 훈시에서 “12·3 내란 이후 임명된 첫 합참의장으로서 국민의 군대를 다시 세운다는 시대정신을 가슴 깊이 새기고 사명처럼 안고 굳세게 나아가 주시길 바란다”고 주문했다.

안 장관은 “그 어느 때 보다 엄중한 안보 상황 속에서 국민의 생명과 재산을 보호하고 새로운 평화를 만들어가기 위한 우리 군의 일치단결된 노력이 절실히 요구되고 있다”며 “우리는 흔들림 없는 군사대비태세로 전방위 안보위협에 철저히 대비해 정부의 평화 구상을 ‘강한 힘’으로 굳건히 뒷받침해야 한다”고 당부했다.

그는 손자병법 구절에서 기질여풍(其疾如風), 기서여림(其徐如林), 침략여화(侵掠如火), 부동요산(不動如山) 등을 언급하며 “빠르게 기동할 때는 바람처럼 신속한 군, 나아가지 않고 고여 있을 때는 숲처럼 고요한 군, 적을 공격할 때는 마른 섬에 불 지피듯이 강한 군, 움직이지 않을 때는 산처럼 굳건한 군이 된다”고 말했다.

그러면서 안 장관은 “합참은 이러한 우리 군을 만들기 위해 진 합참의장을 중심으로 각 군의 노력을 통합하고 역량을 결집해 더욱 튼튼한 국방태세 확립을 주도해야 한다”고 강조했다.

안 장관은 이날 전역하는 김명수 전 합참의장과 관련해선 “‘주도적 태세’와 ‘압도적 능력’을 구비하고 ‘전승으로 임무를 완수하는 합참’ 건설을 위해 혼신의 노력을 다했다”고 밝혔다.

이어 “북한의 핵과 미사일 위협에 대응하기 위해 ‘한미가 함께하는 확장억제’ 실행력을 제고하고 연합·합동·통합방위 작전수행체계를 발전시켰다”며 “인공지능(AI)·유·무인 복합전투체계 등 첨단과학기술 기반의 핵심능력을 강화시키는데 크게 기여했다”고 평가했다.

아울러 “‘달은 져도 영원히 사라지는게 아니라 하늘을 지킨다’는 ‘월락불이천(月落不離天)’이라는 말처럼 김 전 합참의장은 이제 대장으로 군문을 떠나지만 그의 정신은 영원히 우리 군과 조국을 지키고 늘 함께 할 것이라 믿는다”고 말했다.