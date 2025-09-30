[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] ‘2026년 유엔기후변화협약(UNFCCC) 기후주간(Climate Week)’ 대한민국 개최 도시 공모에서 여수시가 최종 후보지로 선정됐다.

이번 공모는 전국 지방자치단체를 대상으로 서류심사와 발표 평가를 거쳐 진행됐으며 여수시는 2012여수세계박람회 개최지로서 국제 행사 유치 경험과 해양 생태계 보호를 주제로 한 ‘여수선언’ 등 기후·환경 분야의 축적된 역량을 인정받아 최종 후보지에 뽑혔다.

특히 2008년부터 국내 최초로 기후 보호 주간을 개최해 온 선도적인 기후 행동 도시로서의 의지와 우수한 기반 시설이 이번 선정에 긍정적으로 작용했다.

기후주간은 유엔기후변화협약 당사국총회(COP) 사전 논의의 장으로, 각국 및 지역의 기후 의제를 COP 공식 안건에 반영하는 중요한 국제 행사다.

전 세계 198개 당사국과 국제기구, NGO 등 5000여 명이 참가해 고위급 회의, 이행 포럼, 의제별 세션 등이 진행될 예정이다.

여수시는 지난 4월 세계지방정부협의회(ICLEI) 세계본부와 유엔기후변화협약 사무국을 방문해 COP33의 국내 유치 및 2026여수세계섬박람회 홍보 등의 활동을 벌여왔다.

정기명 시장은 “기후주간 유치를 통해 지속 가능한 미래를 전 세계와 함께 논의하고, 여수의 국제적 위상을 높이겠다”고 말했다.