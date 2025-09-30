국방부장관 주관 ‘방산 소통 간담회’ 개최 방산기업 수출 현장 어려움·의견 직접청취

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부장관은 “범정부 역량을 결집해 방위산업 수출이 성공적으로 이루어질 수 있도록 집중적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

안 장관은 30일 오후 국방컨벤션에서 열린 ‘방산 소통 간담회’에서 “대기업과 중소기업이 함께 성장하는 상생구조 속에서 방산 경쟁력을 단단히 구축하겠다”며 이같이 말했다.

그는 “국방부는 이번 간담회를 시작으로 대·중견·중소기업과 두루 소통할 것”이라며 “현장의 목소리를 직접 듣고 정부와 기업이 함께 고민해 해결방안을 모색할 수 있도록 노력할 것”이라고 강조했다.

안 장관은 이날 간담회를 주관하고 최근 방산 수출 현장의 어려움을 직접 청취했다.

이번 간담회는 안 장관이 취임 이후 처음으로 마련된 자리로 현재 수출을 진행하고 있는 방산기업 관계자, 국방부 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

이날 간담회에서 방산기업 관계자들은 방산 4대 강국 도약을 위해 방산 수출 확대를 위한 적극적인 정부 지원, 해외시장 진출을 위한 중소기업 지원, 수출 증진을 위한 제도 개선 등을 건의했다.

이에 국방부는 군 외교활동과 연합훈련을 활용한 정부 지원, 중소기업 수출시장 진입 확대를 위한 컨설팅 강화, 수출 절충교역 지원 내실화 등 방산 수출을 적극적으로 지원할 것을 약속했다.

국방부는 연 1회 정례적으로 진행해 온 ‘방산 CEO 간담회’ 틀을 개선해 앞으로는 다양한 방식으로 대기업과 중소기업의 목소리를 생생하게 듣고 실제 정책에 반영해 나갈 예정이다.

국방부는 이번 간담회를 시작으로 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회’(ADEX) 기간 중 기업 부스 방문을 통한 현장 소통, 중소·벤처기업 간담회, 방산 CEO 간담회 등을 연내 순차적으로 실시할 계획이다.

이를 통해 방산기업과 소통을 확대하고 현장의 애로사항을 적극 청취해 수출을 확대하는 마중물 역할을 충실히 수행할 예정이다.