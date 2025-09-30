[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 지난 27일부터 구청 광장에서 ‘여기저기 서울형 키즈카페’ 운영을 시작했다고 밝혔다.

올해 서울시에서 시범적으로 운영하는 ‘여기저기 서울형 키즈카페’는 이용 수요가 특히 많은 주말에 가족이 함께 소풍 가듯 방문할 수 있는 ‘주말특화형’ 키즈카페로, 일종의 팝업 놀이터다.

구청 광장에는 테라리움, 동굴탐험, 팡팡대형풍선 등 아이들의 모험심과 호기심을 자극하는 다양한 놀이시설이 설치되고, 전문강사가 진행하는 ‘패밀리 레크리에이션’ 프로그램을 통해 아이들에게 특별한 추억을 선사한다.

이번 키즈카페는 11월 23일까지 운영하며 이용 대상은 4~9세 아동으로, 주말 오전 10시부터 오후 5시까지 3회차로 운영된다.

이용료는 아동 1인당 5000원(보호자 무료)이며, 2인 이상 다자녀(다둥이 행복카드 소지자) 가구의 경우 무료다.

이필형 동대문구청장은 “그동안 구민들의 쉼터로 개방해온 구청 광장에 주말마다 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 놀이공간을 마련하게 됐다”며“키즈카페를 방문한 부모와 아이들이 소중한 추억을 쌓길 바란다”고 말했다.

키즈카페 이용 신청은 ‘우리동네키움포털’에서 가능하며, 사전예약 50%(26명), 당일 현장접수 50%(25명)로 진행된다. 자세한 사항은 우리동네키움포털에서 확인할 수 있다.