데일리NK 소식통 인용해 보도 집도의, 여성 2명 공개재판대에

[헤럴드경제=한지숙 기자] 북한이 불법 가슴 성형 수술을 한 20대 여성들과 집도한 의사를 공개재판에 세운 것으로 전해졌다. 주민들을 동원한 재판 현장에선 이들 여성에 대해 공개적인 신체 검사를 진행 했다는 증언이 나왔다.

북한 전문매체 데일리NK는 25일 황해북도의 한 소식통을 인용해 “지난 9월 중순 사리원시 문화회관에서 불법 가슴 성형수술을 한 사람과 수술을 받은 여성들에 대한 공개재판이 열렸다”고 보도했다.

보도에 따르면 재판 장에는 수술을 집도한 1명과 수술을 받은 20대 여성 2명이 끌려 나왔다. 또한 불법 수술에 사용된 의료 기구와 수입 실리콘, 현금 뭉치 등 증거품이 전시됐다.

시 안전부는 불법 성형수술 단속 지시가 내려오자 실태 파악에 들어갔고, 암암리에 소문이 나 있던 집에 위장 잠입해 현장을 적발한 것으로 알려졌다.

수술을 집도한 의사는 의대 외과 중퇴자로, 중국에서 실리콘을 들여와 가정 집에서 불법으로 가슴 확대 수술을 해왔다고 한다. 그가 실제로 의사 면허가 있는지 여부는 전해지지 않았다.

재판에서 여성 2명은 “외모를 가꾸고 싶은 마음에 가슴 성형수술을 받게 됐다”는 취지로 진술했다. 검사는 “사회주의 제도에서 살고 있는 여성들이 부르주아 풍습에 물들어 썩어빠진 자본주의 행위를 했다”고 질타했다. 판사 역시 “조직과 집단에 충실할 생각은 하지 않고 허영심에 사로잡혀 결국 사회주의 제도를 좀먹는 독초가 되었다”고 비판했다.

이 여성들의 신체 상태를 직접 확인하는 절차까지 진행돼 주민들에게 충격을 안겼다는 증언도 나왔다. 소식통은 “여성들이 고개를 들지 못한 채 굴욕을 당했다”고 전했다.

시 안전부는 이번 사건을 계기로 체형이 눈에 띄게 달라지는 등 성형 의혹이 있는 여성들을 색출해 병원 검진을 통해 수술 여부를 확인하겠다는 방침을 세운 것으로 전해졌다.