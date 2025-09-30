임금·성과급 상승에 기저효과 겹쳐 전체 노동비용 636만원 대기업 법정 외 복지비 중소기업 3배…자녀학비보조 7배 차이 업종별 금융·보험업 월 1119만원 최고, 제조업 722만원

[헤럴드경제=김용훈 기자] 국내 기업이 상용직 근로자 1명을 고용하는 데 드는 ‘직접비용’이 처음으로 월 500만원을 넘어섰다. 임금과 상여금, 성과급 등이 모두 오른 데다 지난해 기저효과까지 겹치면서 전체 노동비용도 1인당 월평균 636만원에 달했다.

30일 고용노동부가 발표한 ‘2024 회계연도 기업체노동비용조사’에 따르면, 10인 이상 기업체 상용근로자 1인당 월평균 노동비용은 636만1000원으로 전년(613만1000원) 대비 3.8% 증가했다. 노동비용 상승률은 2021년(8.2%) 이후 2022년(2.8%), 2023년(1.9%)으로 둔화했으나, 지난해 임금 인상과 기저효과로 다시 확대됐다.

노동비용은 임금·상여금·성과급에 해당하는 ‘직접비용’과 복지비·퇴직급여·사회보험료·교육훈련비 등 ‘간접비용’으로 나뉜다. 지난해 직접비용은 월평균 508만5000원으로 전년보다 3.9% 늘며 처음으로 500만원을 돌파했다. 정액급여·초과급여가 431만원으로 4.2% 늘었고, 상여금·성과급도 77만5000원으로 2.6% 증가했다. 노동부 관계자는 “2023년 상여금·성과급이 8.0% 감소했던 기저효과까지 더해졌다”며 “직접비용 500만원 돌파는 이번이 처음”이라고 설명했다.

간접비용도 월평균 127만6000원으로 3.1% 증가했다. 퇴직급여는 47만4000원(1.7%↑), 4대 보험료 등 법정 노동비용은 48만1000원(2.6%↑)이었다. 특히 식사비·교통비 등 법정 외 복지비는 29만원으로 전년보다 6.4% 증가했다. 다만 300인 이상 기업은 45만9000원, 300인 미만 기업은 15만9000원으로 격차가 3배 가까이 벌어졌다. 자녀학비보조만 놓고 보면 대기업은 34만5000원, 중소기업은 5만원으로 7배 차이가 났다.

기업 규모별로 전체 노동비용은 300인 이상 기업이 월 775만2000원, 300인 미만 기업이 529만2000원이었다. 전년 대비 증가율은 각각 2.9%, 4.1%로, 중소기업의 상대적 수준은 68.3%로 개선됐다(전년 67.5%). 업종별로는 금융·보험업이 월 1119만8000원으로 가장 높았고, 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업(998만9000원), 제조업(722만1000원) 순이었다.