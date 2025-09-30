우수 AI 기업 금융지원 등 상호 협력 임종룡 회장 “국가 비전에 발맞출 것”

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹은 한국인공지능협회와 ‘인공지능(AI) 산업과 금융혁신을 위한 상호협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 30일 밝혔다.

양 기관은 ▷우수 AI 기업 금융지원 ▷AI 창업 생태계 활성화 ▷금융분야 AI 협업 강화를 중심으로 협력하기로 했다.

먼저 우리금융은 협회가 추천하는 우수 AI 기업을 대상으로 성장 단계별 맞춤형 금융을 제공한다. 창업 기업에는 보증기관과 연계해 보증비율 100%(3년), 보증료 지원(연 0.5%, 2년) 등의 혜택이 담긴 보증서 대출을 공급한다.

성장 단계 기업에는 우리벤처파트너스와 우리PE자산운용 등 그룹사 투자펀드를 활용한 스케일업을 지원하고, 해외 진출 기업에는 우리은행의 ‘우리 성장산업 수출입 패키지’와 특화 채널을 통한 전담 서비스를 제공할 방침이다.

AI 창업 생태계 조성을 위해 협회 회원사 중 유망 기술 보유 기업에는 우리금융의 스타트업 육성 플랫폼인 디노랩 선발 시 우대 혜택을 부여한다. 선발된 기업에는 1년간 사무공간 무상 제공, 경영·재무 컨설팅, 투자자 연계 기업설명회(IR) 프로그램 등 종합적인 지원이 제공된다.

협회 한국인공지능인증센터와 연계해 디노랩 참여 기업의 기술 인증 비용 할인 등도 지원할 예정이다.

아울러 우리금융은 협회가 추천한 AI OCR(광학문자인식), 합성데이터 기술 보유 기업과 협력해 계열사별 최적화된 AI 설루션 적용을 확대한다. 금융 특화 AI 기술 인증·교육 프로그램도 공동 개발한다.

임종룡 우리금융 회장은 “AI는 전기나 인터넷처럼 산업 전반의 근본적 혁신을 이끄는 범용기술”이라며 “AI 3대 강국 도약이라는 국가적 비전에 적극 발맞춰 인공지능 산업과 함께 대한민국의 미래 성장 동력을 만들어가겠다”고 말했다.