[헤럴드경제=김용훈 기자] 아시아개발은행(ADB)이 올해 한국의 경제성장률 전망을 기존과 같은 0.8%로 유지했다. 글로벌 통상 환경 불확실성과 국내 건설경기 부진 등 하방 요인이 이어지고 있지만, 정부의 확장적 재정정책과 완화적 통화정책이 하반기 내수 회복을 뒷받침할 것으로 판단한 결과다.

ADB는 30일 ‘2025년 9월 아시아경제전망(Asian Development Outlook·ADO)’을 통해 올해와 내년 한국 경제성장률을 각각 0.8%, 1.6%로 전망했다. ADB는 매년 4월 연간 전망을 한 뒤 7월 보충전망, 9월 수정전망을 발표한다. 필요한 경우 12월 추가로 보충 전망을 내놓는다.

이번 ADB의 한국 성장률 전망치는 지난 7월과 같다. ADB는 당시 한국의 성장률 전망을 4월보다 0.7%포인트 떨어뜨렸다. 건설투자 감소, 수출 둔화, 부동산 시장 약세 등을 반영한 것이다. 이번에는 정부의 확장적 재정정책과 완화된 통화정책이 하반기 내수 회복에 기여할 것으로 보면서도 건설경기 부진, 미국의 관세인상 등을 반영해 7월 전망치를 유지했다.

한국의 물가상승률은 2025년과 2026년 모두 1.9%로, 지난 7월 전망과 같은 수준을 기록했다. ADB는 한국의 경제 전망과 관련해 건설경기 부진과 통상 불확실성이 지속되는 가운데, 정부의 정책 기조가 내수 회복에 기여할 것이라고 평가했다.

아시아·태평양 지역의 올해 경제성장률은 4.8%로, 지난 7월 전망보다 0.1%포인트 상향 조정됐다. 미국의 관세 인상과 지정학적 긴장 등 불확실성이 하방 압력으로 작용했지만, 각국의 완화적 재정·통화정책이 이를 일부 상쇄한 것으로 분석됐다.

아시아·태평양 지역의 올해 물가상승률은 국제 유가 및 식료품 가격 하락 영향으로 1.7%로 전망됐다. 이는 7월 전망 대비 0.3%포인트 낮아진 수치다. 2026년 물가상승률 전망치는 2.1%로 유지했다.