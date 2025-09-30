상하이 핵심 상권 공략…브랜드 스토어·편집숍 동시 개점 파트너 브랜드 진출 발판... 2030년까지 현지 매장 100개

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사가 오는 12월 상하이에 무신사 스토어와 무신사 스탠다드 매장을 연다고 30일 밝혔다.

먼저 무신사 스탠다드는 12월 중순 상하이 ‘화이하이루’의 백성 쇼핑센터에 플래그십 스토어를 개점한다. 화이하이루는 일평균 유동 인구가 50만 명이 넘는 거리다. 중국 젊은 층의 패션 성지로 알려진 곳이다.

매장 규모는 1300㎡(약 400평)다. 무신사 스탠다드 역대 오프라인 스토어 중 대구 동성로점, 한남점에 이어 세 번째로 크다. 티몰 플래그십 스토어와 연계해 온·오프라인 통합 서비스를 제공할 계획이다.

특히 무신사 스탠다드 상하이점은 무신사의 첫 해외 오프라인 매장이라는 점에서 의미가 크다. 중국에서 패션과 라이프스타일 트렌드를 선도하는 상하이에서 출발해 전역으로 오프라인 사업을 확대할 방침이다.

연말에는 무신사 스토어가 상하이판 성수동으로 불리는 ‘안푸루’에 오프라인 편집숍으로 문을 연다. 안푸루는 서울 성수동처럼 감각적인 해외 브랜드 팝업과 플래그십 스토어가 모인 지역이다.

무신사는 앞으로 5년 동안 중국 내 매장을 100개 이상으로 늘릴 방침이다. 내년 상반기에는 난징둥루, 쉬자후이, 항저우 등 3개 지역에 출점이 예정되어 있다. 2030년까지 중국 온오프라인 통합 매출을 1조 원 이상 달성하는 것이 목표다.

무신사 차이나 관계자는 “내년에는 한국 상품과 K-패션 브랜드의 인기가 높은 남방 지역을 중심으로 중국 오프라인 매장을 빠르게 확장할 것”이라며 “중국을 포함한 세계 시장에서 파트너 브랜드가 성장하도록 온·오프라인 기반을 강화하겠다”고 말했다.