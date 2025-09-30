초보자용 ‘라이트 트레일 챌린지’ 관심…히말라야 트레킹 30명 선발도

[헤럴드경제=전새날 기자] 블랙야크가 지난 27일 강원 춘천시 엘리시안 강촌에서 진행한 ‘2025 블랙야크 클럽데이(사진)’를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

클럽데이는 58만명이 활동 중인 국내 최대 규모 아웃도어 커뮤니티 플랫폼 ‘블랙야크 알파인 클럽(Blackyak Alpine Club, 이하 BAC)’ 회원을 위해 매년 열리는 행사다.

올해는 약 2000여명이 참가한 가운데 다양한 프로그램을 진행했다. 특히 새롭게 신설된 트레일러닝 프로그램 ‘라이트 트레일 챌린지’가 큰 관심을 모았다. 가족 단위 참가자가 즐길 수 있는 코스로 구성된 프로그램에는 300여명이 참여했다.

팀을 구성해 등산 미션을 수행하는 ‘팀 써밋 챌린지’, 전문가급 러너를 위한 ‘트레일런 챌린지’도 성황리에 진행됐다. ‘트레일런 챌린지’ 완주자들은 전 세계 트레일 러너의 꿈의 무대인 울트라 트레일러닝 몽블랑(UTMB) 대회 참가 자격이 주어지는 인증 점수(UTMB Index)를 획득했다.

블랙야크강태선나눔재단의 시각장애인 러닝 크루 ‘BYN RUN 2 LEARN’ 소속 러너들도 트레일 러닝에 참여해 대회 실전 감각을 키웠다. 사회복지시설 청소년들도 현장에 방문해 스포츠 활동을 체험하는 기회를 가졌다.

또 참가자들은 클럽데이의 최대 이벤트 ‘히말라야 트레킹 추첨’에 참여했다. 이날 총 30명의 BAC 회원들이 아웃도어인의 꿈의 무대인 히말라야 등반 기회를 얻었다. 이들은 10월~11월 중 안나푸르나 BC 트레킹에 도전할 예정이다.

강태선 블랙야크 회장은 “각자의 자리에서 자신만의 아웃도어 스토리를 쌓아가는 참가자들에게 오늘의 경험이 또 다른 도전을 이어갈 기회가 되길 바란다”고 말했다.