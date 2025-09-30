APEC 기간 결혼식 취소 번복…예약 재개

[헤럴드경제=강승연 기자] 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간에 예정됐던 결혼식을 취소했던 서울 신라호텔이 예약자들에게 기존 일정대로 식을 올릴 수 있다고 안내한 것으로 전해졌다.

30일 업계에 따르면 신라호텔은 최근 국가 행사 일정을 이유로 예식 취소를 통보했던 고객들에게 “원래 일정대로 식을 올리는 것이 가능하다”는 취지로 공지했다.

앞서 신라호텔은 오는 11월 1~2일 결혼식을 예약한 일부 고객들에게 국가 행사 일정을 이유로 일정 변경을 요청했다. 갑작스러운 통보를 고려해 호텔 측이 예식 비용을 전액 부담하기로 결정하기도 했다.

신라호텔의 입장 번복을 놓고 시진핑 중국 국가 주석의 방한 동선 변경 가능성이 거론된다. 신라호텔은 10월 31일 열리는 APEC 정상회의 기간에 시 주석이 서울에서 머물 것으로 알려졌던 곳이다.

하지만 중국 측이 지난 주말 돌연 예약을 취소하면서 원래대로 예식 진행이 가능해진 것으로 전해졌다. 신라호텔은 해당 기간에 일반 객실 예약도 재개했다.