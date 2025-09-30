[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]경북 청도군은 지난 26일 개최된 ‘2025년 경북도 혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회’에서 ‘24시 돌봄 어린이집 운영’사업이 적극행정 분야의 모범사례로 인정받아 장려상을 수상했다.

이번 대회는 경북도내 시·군에서 발굴한 혁신 및 적극행정 성과를 공유·확산하기 위해 마련됐다.

주민 생활 속 불편을 해소하고 체감 성과가 큰 사례들이 경합을 벌였다.

청도군은 맞벌이 부부와 한부모 가정 등에서 발생하는 돌봄 사각지대 문제 해결을 위해 선제적으로 마련한 정책으로 높은 평가를 받았다.

이 같은 정책 추진은 ▲관행적 운영방식에서 벗어나 주민 수요에 맞춘 적극적 제도 개선 ▲예산·인력 한계를 극복한 선제적 대응 ▲긴급 돌봄 공백을 해소해 주민 불안을 줄인 실질적 성과라는 점에서 주목받았다.

특히 이번 사업은 평일 야간, 주말, 공휴일에도 아이를 맡길 수 있는 촘촘한 돌봄 안전망을 구축해 부모들의 육아 부담을 완화했으며, 지역 맞춤형 돌봄 모델을 제시함으로써 저출생 극복에도 기여할 수 있는 적극행정 사례로 자리매김했다.

김하수 청도군수는 “이번 수상은 단순한 제도 운영을 넘어 군민의 어려움을 해결하기 위해 규정과 한계를 뛰어넘어 고민한 적극행정의 결과”라며, “앞으로도 현장에서 체감할 수 있는 혁신과 적극행정을 지속 추진해 살기 좋은 청도를 만들겠다”고 말했다.