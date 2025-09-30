[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 진의 솔로곡이 전 세계에서 5억번 재생됐다.

29일 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 진이 지난 5월 발매한 두 번째 솔로 앨범 ‘에코(Echo)’의 타이틀곡 ‘돈트 세이 유 러브 미(Don’t Say You Love Me)’가 누적 재생수 5억 회(9월 26일 자 차트 기준)를 넘었다. 앞서 군 입대 직전 발표한 솔로 싱글 ‘디 애스트로넛(The Astronaut)’에 이어 두 번째다.

‘돈트 세이 유 러브 미’는 지금까지도 글로벌 차트에서 뜨거운 인기를 누리고 있다. 지난 26일 발표된 스포티파이 ‘위클리 톱 송 글로벌’(집계기간: 9월 19~25일)에서 전주 대비 2계단 상승한 4위에 올랐다. 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(9월 27일 자)에서는 ‘글로벌(미국 제외)’ 29위, ‘글로벌 200’ 51위에 랭크, 통산 18주 연속 차트인했다.

앞서 이 곡은 발표 당시 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’에 90위로 진입해 진의 세 번째 ‘핫 100’ 솔로곡이 됐다. 해당 노래가 수록된 앨범 ‘에코’는 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 3위에 올라 그의 자체 최고 순위를 경신했다.

‘돈트 세이 유 러브 미’는 연인과의 관계가 무너져가는 상황에서도 사랑 때문에 서로를 쉽게 놓지 못하는 아이러니를 노래한다. 절제된 곡 구성과 서늘한 감성의 멜로디에 진의 담담하면서도 섬세한 목소리가 어우지며 곡의 울림을 더한다.