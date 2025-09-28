[헤럴드경제=김보영 기자] 일본의 50대 여성이 21살의 나이차이를 극복하고 딸의 중학교 시절 친구와 결혼해 화제다.

후쿠시마신문 등 일본 매체에 따르면 시즈오카현에 사는 미도리(가명·54)와 33세 토미오카 이사무(33)는 3년간의 열애 끝에 1년째 결혼생활을 이어오고 있다. 최근 이들의 사연은 일본 OTT 플랫폼 아베마의 예능 프로그램을 통해 조명됐다.

이사무는 중학생 시절, 같은 반 친구의 어머니로 학교 참관 수업에 들어온 미도리를 처음 보게 됐다고 한다. 시간이 흘러 30세가 된 그는 옛 동창이 운영하는 미용실을 찾았다가 그곳에서 일하던 미도리와 재회했고, 그 순간 첫눈에 반해 적극적으로 구애를 시작했다.

당시 미도리는 “장난으로 놀리는 거겠지”라며 처음엔 진지하게 받아들이지 않았으나, 이사무의 끊임없는 진심 어린 애정 공세에 마음을 열었다. 그는 “날 이렇게 사랑해 주는 사람은 없을 거라고 생각했다”고 털어놓으며 교제를 받아들였다.

두 사람은 2년간 동거 생활을 이어갔고, 이사무는 결혼을 제안했다. 그러나 미도리는 “이사무가 아이도 가졌으면 했고, 또래 사람과 결혼했으면 하는 마음이 있었다”며 혼인 신고를 망설였다. 미도리의 부모도 “딸이 나이로 인해 더 이상 아이를 가질 수 없다”며 강하게 반대했다.

이에 이사무는 자신의 진정성을 증명하기 위해 신속하게 행동에 나섰다. 그는 일주일 만에 땅을 정하고 한 달 만에 설계를 끝낸 뒤, 10개월 만에 신축 주택을 완성하는 추진력을 보였다. 그 모습을 지켜본 미도리는 “여기까지 함께하려는 마음이구나”라며 감동했고, 결국 양가 부모도 결혼을 허락했다.

두 사람은 집이 완성된 시점에 맞춰 혼인 신고를 했다. 이사무는 편지에서 “미도리를 만나서 정말 다행이다”, “미도리도 행복할 거야”, “많은 일이 있었지만 잘 됐다”, “앞으로 더 행복하고 즐겁게 지내자”라고 적었고, 미도리는 감동의 눈물을 흘렸다.

현재 이들은 일과 화장실을 제외한 모든 시간을 함께 보내는 다정한 부부로 알려져 있으며, 일본 현지에서도 응원의 목소리가 이어지고 있다.