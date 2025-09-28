[헤럴드경제=고승희 기자] 가수 김건모가 돌아왔다. 부산에서의 콘서트를 통해 6년 만에 복귀, 오랜만에 팬들과 만났다.

28일 공연제작사 아이스타미디어컴퍼니에 따르면 김건모는 전날 산 KBS홀에서 열린 전국투어 첫 콘서트로 화려한 컴백을 알렸다.

김건모는 앞서 지난 2019년 성폭행 의혹이 제기돼 모든 활동을 중단했다. 2021년 검찰에서 무혐의 처분을 받았으나, 그 이후로도 김건모는 선뜻 활동에 나서지 않았다.

김건모는 이날 공연에서 “하얀 여백이었을까, 깊은 어둠이었을까”라는 내레이션으로 그간의 공백을 은유하며 문을 열었다.

근황도 김건모답게 솔직하게 건넸다. 그는 “결혼도 하고, 이혼도 하고 그렇게 지냈다”며 “이번에는 쉼표가 아닌, 마침표를 찍겠다”는 말로 쉼 없이 공연을 이어가겠다고 했다.

김건모는 이날 ‘서울의 달’, ‘잠 못 드는 밤 비는 내리고’, ‘핑계’, ‘스피드’ 등 히트곡을 포함해 27곡을 선보였다. 팬들의 환호가 쏟아지자 앙코르에 이어 두 번째 앙코르까지 이어졌다. 김건모 역시 큰 절로 화답했다.

부산을 시작으로 김건모는 다음 달 대구, 11월 수원, 12월 대전, 12월 인천, 내년 초 서울 등에서 투어를 이어간다.