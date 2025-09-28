[헤럴드경제=김성훈 기자] 중장년이 자격증 취득 6개월 이내에 취업률이 가장 높은 국가기술자격은 ‘공조냉동기계기능사’인 것으로 나타났다. 첫 취업처에서 월급이 가장 많은 자격증은 ‘타워크레인 운전기능사’였다.

고용노동부와 한국직업능력연구원이 만 50세 이상~65세 미만 국가기술자격 취득자 51만명 중 실업자 24만명의 취업 데이터를 분석한 결과에 따르면, 냉동 및 공기조화 설비 관련 업무를 수행하는 공조냉동기계기능사를 취득한 중장년의 54.3%는 6개월 이내에 취업에 성공했다. 또 고용 안전성이 가장 높은 자격이기도 했다.

에너지관리기능사도 이에 못지 않았다. 취업률은 53.8%로 2위였고, 고용 안정성도 두번째로 높았다.

이 밖에 산림기능사(52.6%), 승강기기능사(51.9%), 전기기능사(49.8%)가 단기간 내 취업 성과가 높은 자격으로 분류됐다. 이들 자격도 일자리를 오래 유지하는 데 도움이 되는 것으로 분석됐다.

자격 취득 후에 첫 취업처에서 월 보수액이 가장 높은 자격은 타워크레인운전기능사로 평균 월급이 369만원이었다. 그다음으로 천공기운전기능사(326만원), 불도저운전기능사(295만원), 기중기운전기능사(284만원), 철근기능사(284만원) 순이었다.

노동부는 중장년의 유망 자격 취득을 뒷받침하기 위해 한국폴리텍대학 중장년 특화훈련 규모를 확대할 계획이다. 지원 대상은 올해보다 4900명 늘어난 7700명이다.

권진호 노동부 통합고용정책국장은 “인생 2모작을 준비하는 중장년층이 자격을 취득하려 할 때, 정보가 부족해 좌절하는 경우가 많았다”며 “이번에 발표한 유망 자격 정보가 새 출발에 도움이 되길 바란다”고 말했다.