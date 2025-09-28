BMW 성지, 뮌헨 본사단지 6일 방문 ‘진공’에 가까운 차량 관리, 인도식도 BMW 뮤지엄은 엘비스 507·본드카 전시

[헤럴드경제(뮌헨)=김성우 기자] 연간 300만명 이상이 찾는다는 BMW 그룹 뮌헨 본사 단지는 6일(현지시간) 가족 단위 관람객들로 북적였다. 아이의 손을 잡고 매장을 찾은 부모부터 BMW 로고 앞에서 셀카를 찍는 아시아 관광객, 바이에른 뮌헨 유니폼을 입은 2030 세대까지. 현장은 ‘BMW 마니아의 성지’를 방불케 했다.

이 단지는 생산 공장과 함께 브랜드 역사와 철학을 전시하는 BMW 뮤지엄, 그리고 ‘세계(Welt)’라는 이름을 따와 미래 지향적 경험 공간을 지향하는 BMW 벨트(BMW Welt) 가 함께 어우러져 있다. 1972년 뮌헨올림픽이 열렸던 올림픽공원 바로 맞은편에 자리잡고 있는 것도 특징이다.

BMW 벨트, 자동차가 깨어나는 무대

BMW 벨트는 단순한 전시장이 아니라, 고객이 직접 신차를 인도받고 브랜드의 현재와 미래를 체험하는 BMW의 ‘살아있는 무대’로 여겨진다.

거대한 유리돔 아래 들어서면 전시장, 이벤트홀, 브랜드 라운지가 한눈에 펼쳐진다.

핵심은 차량 인도 과정. 신차는 본사 공장에서 생산을 마친 뒤 벨트 건물 내부 저장소로 옮겨진다. 일부 건축·운영 자료에 따르면 이 공간은 최대 약 280대 차량을 동시에 보관할 수 있으며, 화재 위험을 낮추기 위해 특수한 환경으로 관리된다. 차량이 보관되는 공간은 사실상 진공에 가까운 상태라고 한다.

출고 당일에는 세차, 광택, 외관 점검 등 마무리 작업을 거친 차량이 자동화 시스템에 의해 유리 엘리베이터에 실려 전시장 한가운데 5m 높이의 무대 위로 등장한다.

BMW 딜리버리센터 직원에 따르면 차량 인도 절차는 약 70분이 소요되며, 하루 평균 약 150대의 차량이 고객에게 전달된다. 고객은 전용 공간에서 차량 기능과 옵션을 맞춤형으로 안내받는다.

BMW 관계자는 “고객이 차량을 만나는 순간까지 최상의 상태를 유지하는 것이 우리의 원칙”이라며 “보관부터 무대 인도까지 모든 과정이 하나의 경험으로 설계돼 있다”고 말했다.

이어서 “많은 방문객들이 지켜보는 가운데 단 한 사람의 고객만을 위한 순간이 연출된다”며 “이 특별함이 BMW 벨트가 단순한 딜리버리센터가 아닌 이유”라고 설명했다.

BMW 벨트 맞은편에는 1973년 완공된 BMW 뮤지엄이 자리하고 있다. 뮌헨 올림픽 직후 건립된 뒤, 2008년 증축을 거쳐 지금의 규모를 갖췄다. 박물관은 연간 약 48만명이 방문하는 BMW 헤리티지의 상징적 공간으로, 정기적으로 전시 구성이 달라지는 것이 특징이다. 현장에서는상설 전시와 특별 전시 등이 진행되는데 제임스 본드 영화에 등장했던 Z8 등 당시 시대를 풍미했던 아이코닉 모델도 만날 수 있다.

1번 전시관 ‘하우스 오브 디자인’은 BMW 정체성을 시각적으로 보여주는 공간이다. 740개의 구형 볼(ball)이 공중에 매달려 움직이며 BMW 디자인 철학의 변화를 상징한다. 실물 전시 공간에서는 디자인이 단순한 외형이 아닌 ‘브랜드의 언어’임을 드러낸다.

2번 전시관은 BMW의 연대기를 다룬다. 1917년 로고에 담긴 바이에른 깃발에서 출발해, 항공기 엔진 제조사로 시작한 BMW가 모터사이클을 거쳐 자동차로 확장해온 발자취를 보여준다. 1929년 첫 자동차 생산(오스틴7 기반)과 1930년대 공기역학적 설계 차량 328 시리즈까지, 기술 혁신과 실패·재기를 함께 담아냈다. 박물관 안내자가 “BMW 뮤지엄은 단순히 오래된 차를 모아둔 곳이 아니다”며 “우리가 어떻게 위기를 극복하고 기술 혁신을 이어왔는지 보여주는 공간”이라고 설명했다.

3번 전시관은 모터사이클 전용 공간이다. 1920년대 샤프트 드라이브 엔진의 혁신부터, 전후 재건기 경찰 오토바이, 클래식 검은색 모델과 1960년대 레드 다이어그램 모델 등 12대의 기념비적 모터사이클이 시대별로 전시돼 있다.

이 밖에도 328 로드스터와 3.0 CSI 쿠페, 아트카 컬렉션, 7시리즈의 디자인 계보, 2009년 ‘비전 다이내믹스’ 콘셉트카 등 브랜드 정체성을 상징하는 차량이 빼곡하다. 특히 엘비스 프레슬리도 소유했다는 507 로드스터는 BMW가 차량 확보부터 복원까지 오랜시간이 걸린 걸작으로 박물관의 하이라이트 중 하나다. BMW 관계자는 “벨트가 현재와 미래를 보여주는 무대라면, 뮤지엄은 과거와 유산을 통해 BMW의 뿌리를 되새기는 공간”이라며 “두 공간이 함께 있어야 BMW라는 브랜드가 완성된다”고 말했다.