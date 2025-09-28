은퇴 후 사망까지 평생 연금 확보 보험사 투자형 상품 수익률 관건 특별계정 자산운용 유권해석 필요

[헤럴드경제=서지연 기자] 최근 코스피 강세에 퇴직연금 시장에서도 변액 상품이 주목받고 있다. 생명보험사들은 세제혜택을 주는 연금저축보험 상품에 투자를 결합한 ‘변액연금저축보험’ 출시를 준비하고 있다. 이를 위해 생보업계는 금융감독원에 생명보험회사가 판매하는 변액보험계약이 특별계정에서 자산을 운용하는 것으로 유권해석이 필요하다고 요청했다.

28일 보험업계에 따르면 생명보험사들은 세제 혜택이 없는 변액연금을 세제적격 연금에 포함하는 방안을 추진 중이다. 세제 혜택도 주고 투자도 가능한 일명 ‘변액연금저축보험’ 출시를 가능하게 해달라는 것이다. 연금저축보험이라는 외형은 유지하면서 실질적인 자산은 변액보험처럼 특별계정에서 투자할 수 있게끔 해달라는 얘기다.

생명보험사가 판매하려는 변액연금저축보험은 증권사 변액상품과 비교했을 때 ‘종신연금 전환’이라는 차별점이 있다. 단순히 노후 자금을 적립하는 것을 넘어, 은퇴 이후 사망 시점까지 평생 연금을 받을 수 있는 구조가 가능하다.

증권사의 변액펀드나 변액저축상품은 고객이 적립한 자금을 바탕으로 일정 기간만 연금을 지급하거나 환급하는 데 그친다. 반면 생보사의 변액연금저축보험은 보험계약의 특성을 살려 일정 시점 이후 ‘종신형 연금’으로 전환할 수 있다. 고객 입장에서는 장수 리스크를 헤지하면서 노후 생활비를 안정적으로 확보할 수 있다는 장점이 있다.

생보업계 관계자는 “100세 시대에는 자산 증식만큼이나 자산의 지속성이 중요하다”라며 “생명보험사가 제공하는 종신형 변액연금은 노후에 예상치 못한 장수 위험에 대비할 수 있다는 점에서 증권사 상품과 뚜렷이 구분된다”라고 말했다. 이어 “주식시장 상승기에 수익률을 추종하면서도 변동성 확대에 대비해 안정적으로 연금소득을 마련할 수 있는 노후 준비 상품이 될 거란 기대감이 있다”고 했다.

생보업계는 최근 노후 시장에도 알맞은 상품이라고 강조한다. 정부는 장기적으로는 국민 자산의 ‘투자 전환’을 강조하고 있다. 초저금리·저성장 시대에 단순 원리금보장 상품만으로는 충분한 노후 소득을 마련하기 어렵다는 판단에서다.

다만 이를 위해서는 열세에 있는 투자형 상품의 수익률을 높이기 위한 보험사들의 노력이 필요하다는 지적이 나온다. 현재 보험사는 세제적격 연금시장에선 세제 혜택 축소와 금융업종 간 경쟁 등의 이유로 열세다. 세제비적격 연금시장에서 수수료 압박과 새로운 회계기준 및 자본규제, 경직된 상품구조로 인해 경쟁력이 떨어지는 상황이다.

보험연구원은 “보험산업이 열세에 있는 투자형 상품에 대한 경쟁력을 높이기 위해 자산운용 능력을 높여야 한다”며 “종신연금 수령기에 강점이 있는 보험산업의 특성을 활용해 퇴직연금과 종신연금을 연계한 종합 서비스 제공 방안에 대한 고민도 필요하다”라고 언급했다.