[헤럴드경제=김보영 기자] 미국 국무부가 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령이 뉴욕 거리에서 열린 시위에서 ‘선동 행위’를 했다며 그의 비자를 취소할 방침이라고 밝혔다. 현직 국가 지도자가 미국 방문 도중 비자가 취소된 사례는 이번이 처음이다.

26일(현지시간) 로이터·AFP통신에 따르면 국무부는 소셜 미디어 엑스(X)를 통해 “콜롬비아 대통령 구스타보 페드로가 뉴욕 시내 거리에 서서 미국 군인들에게 명령에 불복종하라고 촉구하면서 폭력을 선동했다”며 “무모하고 선동적인 행위 때문에 우리는 그의 비자를 취소할 것”이라고 밝혔다.

로이터통신에 따르면 이날 페트로 대통령은 팔레스타인 사태에 대한 미국과 이스라엘의 입장을 규탄하는 시위에 참석했다. 그는 확성기를 들고 군중에게 “나는 사람들에게 총을 겨누지 말라고 미국 군대의 모든 군인들에게 촉구한다. 트럼프의 명령에 불복종하고 인류의 명령에 복종하라!”고 발언한 것으로 전해졌다.

2022년 8월부터 콜롬비아 최초의 좌파 정부를 이끄는 페트로 대통령은 집권 기간 역내 국가들과 긴밀한 관계를 유지하며 미국에도 우호적인 입장을 견지해 왔다. 그러나 도널드 트럼프 2기 행정부와는 외교 분쟁이라고 부를 수 있을 정도로 충돌하고 있다.

최근 트럼프 행정부는 콜롬비아를 ‘마약 퇴치 협력 파트너’ 지위에서 해제했으며, 이에 따라 미국이 콜롬비아에게 해 오던 연간 5억달러(7000억원) 규모의 마약 밀매 퇴치 예산 지원도 끊길 전망이다.

한편 과거에도 일부 현직 대통령의 미국 비자 취소 사례가 있었다. 1996년 콜롬비아의 에르네스토 삼페르 대통령은 미국을 방문하기 전 칼리 마약 카르텔 대선 자금 의혹으로 비자가 취소됐다. 2025년 팔레스타인의 마흐무드 압바스 대통령도 미국의 평화 노력 저해를 이유로 비자가 취소됐으나, 방문 직전 조치였다.