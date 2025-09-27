11명의 청년 작가의 시선으로 담아낸 ‘청년의 은평 시점’ 10월 16일부터 19일까지 아트숨비에서 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 서울청년센터 은평이 장기 커뮤니티 프로그램 ‘청년의 은평 시점’을 통해 준비한 사진전 ‘시선의 모양’을 10월 16일부터 19일까지 아트숨비에서 개최한다.

‘청년의 은평 시점’은 지역 청년 간의 소통과 교류를 확대하고, 문화예술 활동을 통한 유대감 형성을 목표로 지난 4월부터 9월까지 진행됐다. 참여 청년들은 매월 필름카메라를 활용한 출사 활동을 통해 은평의 다양한 공간과 풍경, 일상의 장면들을 각자의 시선으로 담아냈고, 그 결과물인 사진 33점을 이번 전시에서 선보일 예정이다.

이번 전시는 총 11명의 청년 작가가 참여했다. 은평에서 나고 자란 청년과 최근 은평에 정착한 청년으로 구성되어 서로 다른 배경과 시선을 공유하며 은평을 또 다른 모양으로 드러냈다.

전시는 총 세 가지 섹션으로 구성된다. 섹션1, 청년의 모양에서는 청년 작가들의 시선과 감정을 담아낸 작품을 통해 은평을 바라보는 개별적 시점을 보여주고 섹션2, 은평의 모양은 단순한 장소 기록을 넘어 그곳을 살아가는 마음과 해석을 담아낸 장면들을 소개한다. 마지막으로 섹션3, 만남의 모양에서는 함께 걷고, 나누고, 웃었던 전시 준비의 순간들을 기록했다.

전시 개막일인 10월 16일 오후 3시에는 1층 카페에서 오픈식이 진행된다. 오픈식에서는 참여 청년 작가들이 직접 전시에 담긴 이야기를 소개하며 관람객과 소통할 예정이다.

박주성 서울청년센터 은평 센터장은 “사진전 ‘시선의 모양’은 하나의 목표로 모인 청년들이 각자의 시선으로 은평을 해석하고, 서로 다른 경험을 나누며 만들어낸 청년 공동체의 주체적 기록”이라며 “이번 전시가 청년들이 지역과 더욱 깊게 연결되고, 지역주민과 공감대를 확장하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.