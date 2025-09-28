대통령·여당 지지율 동반 하락에도 국힘 지지율 4주째 24% 제자리 강성 중심 투쟁…외연 확장 한계 무한 필리버스터 병행 ‘분수령’

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령과 더불어민주당의 지지율이 동반 하락한 가운데 국민의힘이 반사이익을 얻지 못한 것으로 나타난다. 출범 한 달을 맞은 새 지도부의 ‘지지층 결집’ 위주인 낮은 중도 소구력이 요인 중 하나로 꼽힌다.

한국갤럽이 지난 23~25일 전국 만 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 이 대통령의 직무 수행 평가 조사를 실시한 결과 ‘잘하고 있다’는 긍정평가는 55%로 나타났다. 지난주 대비 5%포인트(p) 떨어진 것으로, 광복절 특별사면 후폭풍을 맞았던 8월3주차(56%)보다도 소폭 낮은 수준이다. 한국갤럽은 “조희대 대법원장 사퇴 압박과 진실 공방, 내란 재판부 변경 등 여당 주도 사안들이 대통령 평가에도 반영된 듯하다”고 분석했다.

민주당 지지율도 같은 기간 3%p 하락한 38%를 기록했다. 반면 국민의힘 지지율은 변동 없는 24%로 조사됐다. 매주 한 번씩 실시되는 한국갤럽의 주간 조사에서 국민의힘은 9월 4주 내내 24%에 머물렀다(자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지 참조).

대통령과 여당의 지지율이 떨어지면 제1야당이 조금이라도 반사 이익을 보는 것이 일반적인데, 국민의힘으로선 이례적인 성적표를 받아 든 셈이다. 이 기간 무당층의 비율은 꾸준히 늘면서 30%를 기록했다. 최근 여권의 강경한 행보에 중도·무당층 일부가 등을 돌렸지만, 국민의힘으로 지지를 선회하지 않았음을 알 수 있는 부분이다.

원인 중 하나로는 강성 보수 민심에 호소하는 국민의힘의 기조가 꼽힌다. 국민의힘은 지난 2019년 자유한국당 황교안 대표 시절 이후 5년 8개월여 만에 처음으로 장외 투쟁에 나선 상황이다. 지난 21일 대구 집회에 이어 28일 오후 서울시청 근처 대한문에서 ‘사법 파괴 입법 독재 국민 규탄 대회’를 개최한다. 국민의힘의 서울 장외 집회는 2020년 1월 광화문 광장 집회 이후 처음이다.

국민의힘이 다수 민심을 얻지 못하고 있음을 확인할 수 있는 지표는 또 있다. 한국갤럽은 이번 조사에서 여당(민주당)과 제1야당(국민의힘) 대표가 당대표로서의 역할을 잘 수행하고 있다고 보는지도 물었다. 정청래 민주당 대표에 대해서는 43%가, 장동혁 국민의힘 대표에 대해서는 30%가 긍정적으로 평가했다.

장 대표에 대한 긍정평가는 전체 유권자 기준 30%, 국민의힘 지지층 기준 69%였다. 지난해 10월 한동훈 전 대표 시절과 비교하면 자당 지지층에서 평가는 비슷하지만 외부에서는 뒤처졌다. 성향별로 보면 보수층에서 긍·부정(49%·40%) 차이가 크지 않았고, 중도층(24%·54%)에서는 부정적 시각이 더 많았다.

정치권에서는 정부·여당의 정부조직 개편 강행 등에 맞서 국민의힘이 꺼낸 ‘필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사 진행 방해)’ 카드가 받게 될 평가도 주목하고 있다. 국민의힘은 지난 25일 본회의를 시작으로 29일까지 4박5일 동안 필리버스터를 이어 갈 예정이다. 당내에서는 비쟁점 법안을 포함한 모든 법안에 대한 ‘무한’ 필리버스터에 나서야 한다는 주장도 계속되는 상황이다. 장외 집회와 함께 병행하는 일종의 ‘쌍끌이’ 대여 투쟁 전략인 셈이다.

당내 의견은 엇갈리고 있다. 한 초선 의원은 “‘무한 필리버스터’는 이미 민주당도 다 알게 된 전략인데 유효할지 의문”이라며 “보다 전격적인 묘수가 필요하다”고 말했다. 반면 한 국민의힘 관계자는 “필리버스터도, 장외 투쟁도 그렇고 힘없는 소수 야당이 할 수 있는 최선의 수”라며 필요성을 강조했다.