[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘가족여행’ 컨셉트를 앞세워 한국인들에 대한 관광 구애활동을 활발하게 펼치는 필리핀이 이번엔 커피를 매개로 한국인과의 우정나누기에 나서 눈길을 끈다.

필리핀 관광부는 카울라야우 커피(Kaulayaw Coffee)와 공동으로 2025년 9월 24일부터 25일까지 서울 을지로 프레지던트 호텔 1층 필리핀 쇼룸에서 진행된 필리핀 커피 샘플링 이벤트(Philippine Coffee Sampling Event) 를 성료했다고 27일 밝혔다.

행사장에는 서울시민들이 장사진을 이뤄, 2000년대 초반까지 한국의 가장 강력한 동남아 우방이었던 필리핀과 한국간의 우정 풍경화가 서울 한복판에서 그려졌다.

이틀 간의 진행된 행사에서는 “필리핀의 맛을 한 모금에! (Taste the Philippines in a Sip)”이라는 주제로 필리핀 무료 커피 시음과 함께 필리핀 특유의 따뜻한 환대를 체험할 수 있는 기회를 제공했다. 방문객들은 필리핀의 루손, 비사야스, 민다나오 전역에서 엄선한 원두로 만든 카울라야우의 시그니처 블렌드를 맛보았다. 카울라야우 커피의 고소한 향, 부드러운 단맛, 진한 초콜릿 풍미가 어우러진 커피 한 잔은 필리핀 커피만의 매력을 잘 드러내며 방문객들의 호평을 받았다.

이번 행사는 한국인과 외국인 방문객은 물론 관광 업계 파트너 및 커피 애호가들에게도 큰 호응을 얻으며 필리핀 커피의 높은 잠재력을 확인시켜 주었다. 또한 방문객들은 카울라야우 커피의 독특한 풍미를 즐기는 동시에, 필리핀 커피 산업 지원, 지속 가능한 경영, 그리고 문화적 자긍심을 추구하는 카울라야우 커피 브랜드의 철학을 함께 배우는 뜻깊은 시간을 가졌다.

카울라야우(Kaulayaw)는 루손, 비사야스, 민다나오 전역의 현지 농부들을 지원한다는 사명으로 2019년에 설립된 필리핀 커피 브랜드이다. 온라인 사업과 리잘에서의 작은 커피 카트로 시작한 카울라야우는 현재 전국적으로 6개의 지점과 30여 명 이상의 농부 파트너십으로 성장했다.

브랜드명 Kaulayaw는 타갈로그어로 “친밀한 동반자”를 의미하며, 커피를 위로이자 연결의 매개체로 삼고자 하는 비전을 담고 있다. 카울라야우는 윤리적인 원두 조달을 바탕으로 고품질의 현지산 커피를 알리고, 농부들에게 공정한 시장 기회를 제공하는 데 중점을 두고 있다고 필리핀관광부는 소개했다.