2명 사망·21명 부상 위성곤 “배터리 화재 특화 소방훈련 체계 필요”

[헤럴드경제=정윤희 기자] 올해 상반기에 전국에서 배터리로 인한 화재 사고가 300건 가까이 발생해 224억원에 달하는 재산 피해를 준 것으로 나타났다.

27일 국회 행정안전위원회 소속 위성곤 더불어민주당 의원이 소방청에서 받은 자료에 따르면 올해 1∼6월 휴대전화, 스쿠터 등에 장착된 배터리로 인한 화재는 총 296건이다.

발화 요인으로는 전기적 요인이 164건으로 가장 많았고, 화학적 요인 57건, 기계적 요인 19건, 교통사고 17건 등 순으로 뒤따랐다.

이로 인해 사망 2명, 부상 21명의 인명피해와 223억9331만2천원 규모의 재산 피해가 발생했다.

배터리 화재 사고는 2020년 292건, 2021년 319건, 2022년 345건, 2023년 359건, 2024년 543건으로 최근 5년간 계속 늘어났다.

이에 따라 재산 피해도 2020년 45억6000만원에서 2024년 260억원으로 4년 만에 5.7배로 늘었다.

소방 당국의 배터리 화재 훈련은 2023년 25회에서 2024년 50회로 2배로 늘었지만, 올해 상반기에는 단 9번의 훈련을 하는 것에 그쳤다.

위 의원은 “배터리 화재에 특화된 안전 대책과 전문적인 소방 훈련 체계를 마련해야 한다”고 강조했다.

지난 26일 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원에서 발생한 화재도 전산실 내 리튬이온 배터리에서 발생했다. 리튬이온 배터리 화재는 한번 불이 나면 꺼지기 어렵고, 불이 꺼진 것처럼 보이더라도 다시 살아날 수 있다. 전산실에 쌓여있던 리튬이온 배터리 팩 384개는 모두 소실된 상황이다.

이에 따라 정부 업무시스템 647개가 가동이 중단됐으며 국가 전산망 정상화까지 상당 시간이 소요될 것으로 전망된다.