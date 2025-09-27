상봉센트럴아이파크·철산역자이 등 다음주 일반분양 1만628가구 공급

[헤럴드경제=신혜원 기자] 추석 연휴를 앞둔 다음주에는 전국적으로 1만가구가 넘는 아파트가 일반분양으로 공급된다.

27일 부동산R114에 따르면 9월 마지막∼10월 첫 주에는 전국 18개 단지에서 총 1만4814가구(일반분양 1만628가구)가 공급된다. 추석 연휴를 앞두고 막바지 물량 공급이 속도를 내는 모양새다.

서울 중랑구 망우동 ‘상봉센트럴아이파크’, 경기 광명시 철산3동 ‘철산역자이’, 인천 서구 당하동 ‘검단센트레빌에듀시티’ 등에서 청약을 진행한다.

상봉센트럴아이파크는 지하 7층∼지상 최고 28층, 4개 동(아파트 2개 동), 총 254가구 가운데 ‘상생 주택’ 12가구를 제외한 84㎡(이하 전용면적) 242가구(오피스텔 별도)가 일반분양된다. 오피스텔은 전용 84㎡ 189실로 구성됐다.

단지는 상봉역과 망우역을 통해 지하철 7호선, 경춘선, 경의중앙선, 수도권광역급행철도(GTX)-B노선(예정), KTX 등을 이용할 수 있다.

경기 광명시 철산3동 일원에서 광명12R구역주택재개발을 통해 공급되는 ‘철산역자이’는 지하 7층~지상 최고 29층, 19개동, 총 2045가구 중 39~84㎡, 650가구를 일반분양 한다. 지하철 7호선 철산역 초역세권이며 안양천로, 서부간선도로 등을 통한 서울 도심 및 외곽 이동이 용이하다.

광덕초, 광명중·고교를 도보 통학할 수 있고 철산동 학원가도 가깝다. 광명시청, 법원, 경찰서 등 관공서가 밀집해 있고 철산로데오거리, 병원, 대형마트가 인접해 생활이 편리하다. 도덕산공원, 안양천도 근접해 쾌적한 주거 생활이 가능하다.

다음주 추석 연휴가 시작됨에 따라 견본주택(모델하우스) 개관을 예정한 단지는 없다.