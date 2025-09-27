[헤럴드경제=채상우 기자] 자신을 비웃었다고 오인해 12살 여아를 향해 돌을 던지고 주먹을 휘두른 40대 남성에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.

27일 법원에 따르면 춘천지방법원 원주지원 형사2단독 재판부(최승호 판사)는 지난 17일 특수폭행 혐의를 받으며 불구속 상태로 법정에 선 A 씨(45)에 대한 선고공판을 열고 징역 4개월에 집행유예 1년을 선고했다. 또 재판부는 A 씨에게 보호관찰을 받을 것을 명했다.

A 씨는 지난 5월 25일 저녁 강원 원주시 소재 한 건물 주변에서 12살 B 양을 향해 돌을 던지는가 하면, 도망가는 B 양을 붙잡으며 주먹으로 B 양 얼굴을 때린 혐의로 기소됐다.

이 사건 공소사실에 따르면 A 씨는 사건 발생 전 원주시 한 길에서 B양 일행이 자신을 비웃었다고 생각, 화가 난다는 이유로 자전거를 타고 B 양을 뒤쫓아 한 상점 2층까지 따라간 뒤 범행앴다.

최 판사는 A 씨가 작년 1월 동종 폭력 범죄로 인한 형의 선고유예를 받고도 1년여 만에 다시 이 같은 범행을 저질렀다고 지적했다. 또 선고 당일까지 B 양에 대해 별다른 피해회복이 이뤄지지 않았다고 비판했다.

다만 최 판사는 A 씨가 심한 지적장애를 앓고 있고, 정신 질환으로 인해 당시 상황을 오인하며 범행한 것으로 봤다.

최 판사는 “피고인 행위의 위험성이 컸고, 피해자가 상당한 공포와 정신·신체적 충격을 느꼈을 것으로 보인다”면서도 “범행 동기나 경위에 참작할 부분이 있는 점, 피고인 가족들이 피고인의 주거지를 옮기고 의료기관에 함께 방문해 치료받도록 하는 등 모든 사정을 종합해 형을 정했다”고 밝혔다.