글로컬대학 프로젝트 ‘지방대 혁신모델’ 선정 ‘경성·순천향·전남·제주·조선·충남·한서대’ 올해까지 총 27개 모델 39개 대학 발표

[헤럴드경제=김용재 기자] 교육부가 이재명 정부의 ‘서울대 10개 만들기’의 초석이 되는 지방대 혁신모델 신규 선정을 완료했다고 26일 밝혔다.

교육부에 따르면 ‘글로컬대학 프로젝트’를 통해 이날 ▷경성대학교 ▷순천향대학교 ▷전남대학교 ▷제주대학교 ▷조선대학교·조선간호대학교 ▷충남대학교·국립공주대학교 ▷한서대학교 등 총 7개 모델 9개 대학을 지방대 혁신모델로 신규 선정했다.

이번에 선정된 지방대 혁신 모델은 ▷인공지능(AI)을 활용한 교육·연구 혁신 ▷자체 수익 창출을 통한 자립화 모델 ▷특성화 분야 글로벌 협력체계 구축 ▷대학 간 통합을 통한 대규모 벽 허물기 등에 있어서 차별화된 모델을 제시하였다는 평가를 받았다.

글로컬대학 프로젝트로 ‘특성화 지방대학’으로 지정되는 대학은 총 27개 모델(39개 대학)로 결정됐다. 교육부에 따르면 2023년 10개 모델(13개 대학)·2024년 10개 모델(17개 대학)을 포함하여 올해는 3월 55개 모델(81개 대학)을 신청받아 지난 5월 18개 모델(25개 대학)을 특성화 지방대학으로 예비 지정한 바 있다.

평가 결과에 이의가 있는 대학들은 오는 29일부터 다음 달 13일까지 이의신청을 할 수 있다. 교육부는 최종 검토 결과를 10월 중에 확정·안내할 계획이다.

지방대 혁신모델을 통해 특성화 지방대학으로 지정된 대학들은 제안한 혁신모델을 실행할 수 있도록 교육부-지자체-대학 간 협약에 따른 재정지원과 규제 특례를 지원받게 된다.

특히 거점국립대는 서울대 10개 만들기를 위해 지역의 과기특성화대학·출연연·지역대학과 긴밀하게 연계하여 ‘5극3특’(5개 초광역권·3개 특별자치도 선정으로 성장거점을 육성해 국가균형발전을 이루자는 내용) 성장엔진 산업 분야의 ‘특성화 연구대학’이 될 수 있도록 육성한다.

최교진 부총리 겸 교육부장관은 “국가균형성장이 선택이 아니라 운명인 시대에 지역의 발전에 기여하는 인재양성과 산학연 협력을 위한 대학의 역할은 너무나 중요하다”라며 “특성화 지방대학으로 지정된 대학들이 선도적인 역할을 해달라”고 당부했다.