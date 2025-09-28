[헤럴드경제=김유진 기자] 국내 핀테크 거인들이 ‘원화 스테이블코인’을 앞세워 전면전에 돌입했다. 이달 네이버파이낸셜이 업비트 운영사 두나무 편입 수순에 들어가면서 ‘발행-유통-결제’까지 아우르는 한국형 코인 인프라가 가시화했다. 카카오와 토스도 태스크포스를 가동해 맞불을 놓으며 달러 기반 코인이 장악한 글로벌 시장에 ‘원화’라는 국가통화 브랜드로 도전장을 내밀기 위한 ‘전열’(戰列)열이 형성됐다.

28일 업계에 따르면, 최근 네이버파이낸셜은 포괄적 주식교환을 통해 두나무를 계열 편입하는 절차를 추진 중이다. 금융당국 승인과 이사회·주주총회 결의가 끝나면 업비트는 네이버 산하로 들어오게 된다.

네이버페이가 원화 스테이블코인을 발행하면 두나무는 블록체인 기술을, 업비트는 유통·거래를 담당하는 구조다. 연간 80조 원 규모 네이버페이 결제망과 세계 3위 거래소 업비트가 결합하면서 금융 인프라 확장의 동력이 커졌다는 평가다.

안재민 NH투자증권 연구원은 “스테이블코인과 거래소 비즈니스 확장 가능성이 열리며 네이버 그룹의 기업가치 재평가 여지가 커졌다”고 분석했다. 두나무는 지난해 매출 1조7300억 원, 영업이익 1조1900억 원을 기록했고, 네이버파이낸셜도 매출 1조6500억 원을 올렸다.

네이버발 빅딜 소식이 전해진 가운데, 카카오와 토스도 관련 사업을 위한 준비 작업 중인 것으로 알려졌다. 카카오는 카카오뱅크·카카오페이와 함께 스테이블코인 태스크포스를 꾸렸고, 토스 역시 토스뱅크·토스페이먼츠·토스증권을 묶어 TF를 운영 중이다.

업계는 이들 그룹이 은행·증권·간편결제를 모두 보유해 ‘발행–유통–결제–송금’까지 전 단계에서 경쟁할 수 있다고 본다. 박현우 신한투자증권 연구원은 “국내 스테이블코인 시장의 개화 속도가 빨라질 수 있다”며 “결제사와 솔루션 업체 전반이 수혜를 볼 가능성이 크다”고 전망했다. 김혜영 다올투자증권 연구원도 “관련 사업자 전반의 긍정적 파급효과를 기대할 수 있다”고 덧붙였다.

전 세계 스테이블코인 시장은 달러 기반이 절대적이다. 테더(USDT)와 서클(USDC)의 점유율은 합쳐 90%를 웃돈다. 반면 페이팔은 4억 명이 넘는 사용자를 보유했음에도 자체 코인(PYUSD)은 유통망 한계로 성장이 제한됐다.

이효진 메리츠증권 연구원은 “네이버 모델은 로빈후드와 스테이블코인 결제를 접목한 한국형 모델”이라며 “결제망과 거래소 유통망을 동시에 보유한 점에서 차별성이 있다”고 평가했다.

스테이블코인은 네트워크 효과가 강한 만큼 대형 플랫폼 중심으로 수렴하는 ‘위너 테이크스 올’(The Winner Takes It All) 구조로 흘러갈 가능성이 크다. 이 때문에 네이버·카카오·토스 같은 대형사가 사실상 ‘국가대표’로 자리잡게 될 것이라는 분석이 지배적이다.

다만 관건은 제도와 신뢰다. 내달 발표될 2단계 가상자산법은 발행 주체와 인가 요건을 담을 예정으로, 규제 체계가 성장 속도를 좌우한다. 동시에 ‘1코인=1원’을 담보할 준비자산·상시 상환 장치도 필수다. 업계에서는 “제도 정비와 초기 유통망 확보가 동시에 이뤄져야 원화코인이 글로벌 시장에서 경쟁력을 가질 수 있다”는 전망이 나온다.