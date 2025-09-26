[헤럴드경제=한지숙 기자] 대만에서 술에 취한 한국인 남성이 욱일기 문양의 티셔츠를 입었다는 이유로 현지 남자 대학생을 폭행하는 사건이 발생했다. 피해자가 고소에 나서면서 남성은 검찰청으로 이송됐다.

23일(현지 시간) 대만 TVBS, UDN 등에 따르면 지난 18일 오후 6시쯤 타이베이시 국립사범대학 인근 버스 정류장에서 한국 국적 A(37)씨가 대만인 B(22)씨의 멱살을 잡고 뺨을 여러 차례 때린 혐의로 경찰에 붙잡혔다.

경찰과 피해자 B씨의 진술 등에 따르면 사건 당시 만취 상태였던 A씨는 B씨의 티셔츠에 그려진 문양이 일본 군국주의 상징인 욱일기라고 판단했다. 이에 B씨의 국적을 묻고 티셔츠 뒤에 뭐가 그려져 있는 지 아느냐고 물었다.

B씨가 “나는 대만인이고 그림 뜻은 모른다”고 답했지만, A씨는 B씨의 멱살을 잡고 두 차례 뺨을 때렸다. 이어 B씨가 입은 티셔츠를 흔들면서 “이것은 일본의 나치인 셈이다. 군국주의를 상징한다”고 말했다.

B씨가 겁에 질려 인근 대학 경비실로 달려 가 도움을 요청했고, 출동한 경찰에 의해 A씨는 현장에서 붙잡혔다.

경찰 조사 결과 A씨는 소주 3병 가량을 마시고 취한 상태에서 이같은 범행을 저질렀다.

체포 당시 A씨는 경찰에 한국어로 “집에 가고 싶다”며 진술을 거부했고, 이후 술에서 깬 뒤에는 “사건이 기억나지 않는다”고 주장했다. 다만 과음으로 자제력을 잃었다는 점은 인정했다고 경찰은 전했다.

문제가 된 티셔츠 뒷면에는 ‘BEATBOX(비트박스)’라는 단어와 함께 마이크를 든 사람이 앉아 있고, 배경에는 붉은색 방사형 선들이 그려져 있다.

UDN은 “언뜻 보기에 욱일기를 연상시킬 수 있는 디자인”이라고 전했다.

A씨는 대만 여성과 결혼해 현지에 거주 중인 한국인으로 알려졌다. B씨는 정식으로 고소장을 제출했으며 사건은 현재 타이베이 지방검찰청으로 송치돼 수사가 진행 중이다.

B씨는 자신의 소셜미디어(SNS)에 “이유는 이해할 수 있지만 정당화할 수는 없다”고 썼다.