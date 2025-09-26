YMTC, HBM 시장 진출 채비 CXMT는 내년 HBM3 양산 예정 화웨이도 HBM 개발 성공 공식화

중국 최대 메모리 반도체 회사인 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)가 고대역폭메모리(HBM) 시장 진출을 계획하고 있는 것으로 알려졌다. 한국이 그간 앞선 기술력으로 과점해온 HBM 시장마저 향후 중국의 공세에 시달릴 수 있다는 위기감이 커지고 있다.

25일 로이터 통신은 복수의 업계 관계자를 인용해 중국 최대 낸드플래시 제조사인 YMTC가 HBM을 포함한 D램 사업으로 영역을 확대할 계획이라고 보도했다.

HBM은 여러 개의 D램을 층층이 쌓아 올려 만든 메모리 반도체다. 현재 전 세계에서 SK하이닉스·삼성전자와 미국의 마이크론 등 3개사만 양산 체제를 갖추고 있다.

로이터에 따르면 한 소식통은 YMTC가 우한에 건설 중인 신규 반도체 생산 시설의 일부를 D램 생산라인으로 구축하는 것을 고려하고 있다고 전하기도 했다.

중국의 기업정보 관련 회사인 치차차(企査査)는 YMTC가 이달 초 우한에 세 번째 반도체 공장을 설립하기 위해 자본금 207억위안(약 4조669억원) 규모의 신규 법인을 설립했다고 보도한 바 있다.

YMTC는 고급 반도체 패키징 기술인 ‘실리콘관통전극(TSV)’ 공정을 개발 중인 것으로 알려졌다. TSV는 칩에 미세한 구멍을 뚫어 상·하단 칩을 전극으로 연결하고 적층해 고용량·고대역폭을 구현하는 기술이다.

미국 행정부의 대중 제재 속에 중국이 오히려 반도체 자립화에 속도를 내고 있는 가운데 한국이 사실상 지배력을 행사하고 있는 HBM 시장을 넘보고 있는 것이다.

YMTC가 HBM 등 D램 제조에까지 손을 뻗은 것을 두고 미국 제재에 따른 낸드 실적 부진과도 무관치 않다는 해석이 나온다.

업계 관계자는 “중국 기업들은 장비 노후화에도 불구하고 미국의 제재 때문에 신규 장비 투입이 어려운 데다 팹 확장도 제한돼 캐파(생산능력)가 올라가고 있지 않다”며 “특히 낸드의 경우 수익성이 악화되면서 이런 상황을 타개하기 위해 D램과 HBM 쪽으로 눈을 돌린 것이라고 유추된다”고 설명했다.

YMTC는 중국 1위 D램 기업 창신메모리테크놀로지(CXMT)와 손잡고 HBM 개발에 나설 것으로 보인다. 업계에 따르면 CXMT가 D램을 제공하고, YMTC가 차세대 HBM에 적용될 가능성이 높은 하이브리드 본딩 기술을 공급할 것으로 예상된다.

CXMT는 이미 HBM3 샘플 개발을 완료했으며 내년 HBM3 양산, 2027년 HBM3E 양산을 목표로 하는 것으로 알려졌다. 최근 중국 화웨이 또한 자체 HBM 개발 성공을 공식화했으며 내년 1분기 출시 예정인 신형 AI 반도체 ‘어센드 950PR’에 자체 개발한 HBM 제품 ‘HiBL 1.0’을 탑재할 계획이다.

이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 “중국이 우리와 기술 격차는 아직 2~3년 정도 나지만 시장 지배력을 넓혀간다는 점에서 조만간 한국에 상당히 위협적인 존재가 될 가능성이 높다”며 “저사양 HBM에서 경쟁력이 있다는 건 고사양 제품을 개발할 가능성이 충분히 있다는 것이고, 중국 정부의 지원을 받아 속도도 빠를 것으로 보인다”고 내다봤다. 박지영 기자