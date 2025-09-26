국내 방산업계 최고 등급

[헤럴드경제=한영대 기자] LIG넥스원은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)에서 주관하는 2025 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 3년 연속 AA 등급을 획득했다고 26일 밝혔다.

MSCI ESG는 1999년부터 매년 전 세계 상장기업을 대상으로 기업의 환경, 사회, 지배구조 핵심 이슈를 분석하고 AAA부터 CCC까지 7단계 등급을 부여하는 평가 모델이다. LIG넥스원이 획득한 AA등급은 평가 대상 기업 중 상위 17%에 해당하는 등급이자 국내 방산업계 최고 등급이다. 품질관리시스템, 임직원 소통 및 참여 프로그램 등의 분야에서 우수한 평가를 받은 것이다.

LIG넥스원은 방산물자 전 생산 공정에 걸쳐 엄격한 품질관리 프로세스를 적용하고 있다. 또 협력사를 대상으로 체계적인 품질경영시스템이 자리잡을 수 있도록 지속적인 지원을 이어가고 있다. 조직문화를 선도하는 자율적 사원협의체인 NB(넥스원 보드) 제도 등을 통해 임직원과 소통을 이어가고 있다.