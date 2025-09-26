현역 군인 3급 비밀자료 수집해 방산업체 전달 ‘비밀자료 열람’ 수시로 신청해 특정 정보 수집

[헤럴드경제=전현건 기자] 수도권과 서북도서를 위협하는 북한 장사정포에 대응하기 위한 ‘대포병 탐지레이더Ⅱ’와 관련한 군사기밀이 민간업체로 유출돼 현역 군인 등 관련자 5명이 수사를 받고 있다.

26일 군 소식통에 따르면 국군방첩사령부, 국가정보원, 경찰 등 수사 기관은 최근 대포병 탐지레이더-II 사업 비밀 유출 첩보를 입수해 관련 수사를 진행하는 중이다.

조사 결과 현역 군인과 업체 관계자 포함 5명이 이 사건에 연루돼 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다.

방첩사는 이 사건과 관련된 민간인을 수원지검에 기소 의견으로 송치하고 비밀자료를 업체에 전달한 현역 군인은 조사 중이다.

수원지검은 추가 보완을 거쳐 군사기밀보호법 위반 등 혐의로 기소 여부를 결정할 것으로 보인다.

이번 비밀 유출 사건은 현역 군인이 ‘3급 비밀자료’를 수집해 방산업체에 전달하는 방식으로 이뤄졌다.

해당 군인은 대포병 탐지레이더-II 개발 과정에서 ‘비밀자료 열람’을 수시로 신청해 특정 정보를 수집한 것으로 알려졌다.

군 당국은 국가 핵심 방산기술이 결합한 대포병 탐지레이더-II의 체계 특성, 성능·정비자료, 운용 매개변수 등이 외부로 넘어가면 적의 교란·회피 능력 향상은 물론 우리 군 전력 저하를 유발할 수 있다고 판단한 것으로 알려졌다.

이에 방첩사, 국정원, 경찰 등은 관련 정보를 입수 후 기밀 등급·유출 범위·재유통 여부를 집중적으로 수사해 왔다.

대포병 탐지레이더Ⅱ는 날아오는 포탄을 탐지, 역추적해 적 화포의 위치를 아군에 전파하는 대화력전 핵심 장비로, LIG넥스원이 양산하고 있다.