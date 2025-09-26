사회 공헌 활동 ‘모빌리티 뱅크’ 시행 사회적 약자 이동에 편의 제공 제주도 탄소 중립 실천에 동참

[헤럴드경제=서재근 기자] SK렌터카가 사회적 약자의 이동에 편의를 제공하고, 제주도의 탄소 중립 실천에도 동참하기 위해 자사의 대표적 사회 공헌 활동인 ‘모빌리티 뱅크’를 통해 제주 지역 돌봄·복지 현장에 전기차(EV)를 지원한다.

SK렌터카는 지난 25일 자사 제주지점에서 ‘2025 모빌리티 뱅크 제주 차량 전달식’을 열고, 제주도청이 추천한 5개 복지 기관에 전기차 1대씩을 무상 제공했다고 26일 밝혔다.

이날 행사에는 최성두 제주도청 복지정책과장, 제주도청 추천 5개 기관(제주아이돌봄광역지원센터, 제주원광재가노인복지센터, 제주자립지원전담기관, 제주특별자치도 사회복지협의회, 아가곱드래) 대표, 제주도청과 SK렌터카 관계자 등 17명이 참석했다.

SK렌터카가 지원하는 차량은 기아의 친환경 전기차인 니로EV와 EV6로, 이 차량들은 SK렌터카가 축적한 차량 관리 노하우를 바탕으로 신차 구매부터 관리해 왔다. 각 기관은 전달받은 차량을 아동 돌봄, ‘자립 준비 청년’의 자립 지원, 재가 노인 방문 돌봄, 복지 네트워크 운영 등 도내 필요한 현장에서 활용할 예정이다.

제주도청 관계자는 “이번 사업은 지역 사회복지 현장에서 가장 절실하게 필요로 하는 이동성 문제를 기업과 함께 해결했다는 점에서 의미가 크다”며 “제주도는 앞으로도 민관 협력을 통해 돌봄과 복지의 사각지대를 줄이고, 더 많은 주민이 혜택을 받을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

SK렌터카 관계자는 “’모빌리티로 만들어 가는 행복한 세상’을 꿈꾸는 모빌리티 뱅크는 회사가 보유한 역량을 활용해 지역 사회와 동행하며 사회적 가치를 창출하는 상생 모델”이라며 “이번에 전기차를 활용한 제주 모빌리티 뱅크 사업을 통해 전국 전기차 보급률 1위인 제주도가 2035 Carbon Free Island 목표를 조속히 달성하는 데 조금이나마 기여할 수 있도록 지역 사회와 함께 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한편, ‘모빌리티 뱅크’는 SK렌터카가 2018년부터 운영해 온 사업으로, 회사의 강점인 모빌리티 운영 역량을 연계해 설계한 대표적인 사회공헌 프로그램이다.

SK렌터카가 보유한 차량을 활용하여 경제적 어려움 등으로 이용 차량이 부족한 사회적기업·공공기관·소상공인 등에 1년간 무상 제공함으로써 지역 사회와 동행하며 사회적 가치를 실현하는 상생 모델이다. 차량 무상 지원과 더불어 보험과 정비 서비스까지 제공하여 안정적이고 효율적으로 차량을 운용할 수 있도록 하는 상품이다.