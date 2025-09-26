갓길 드럼통 없앤 뒤로 투신자 늘어

[헤럴드경제=이용경 기자] 길이만 21㎞가 넘는 인천대교에서 갓길에 차량을 버려두고 사라진 운전자들이 잇달아 발생하고 있다.

26일 인천해양경찰서에 따르면 이날 오전 3시39분께 인천대교 상황실에 “차량 정차 후 해상으로 추락한 사람이 있다”는 신고가 접수됐다. 현장에 출동한 해경은 대교 주탑에서 가까운 갓길에 텅 빈 차량을 발견했다.

해경은 운전자인 40대 남성 A씨가 다리에서 바다로 추락한 것으로 판단하고 경비함정 3척을 투입해 수색작업을 벌이고 있다.

인천해경에는 전날(25일) 비슷한 시간인 오전 3시33분께도 “인천대교에서 바다로 사람이 떨어진 것 같다”는 신고가 들어왔다. 현장 출동한 해경은 정차된 차량을 발견했고 거기에선 유서가 나온 것으로 전해졌다.

운전자가 인천대교에 차를 세우고 다리 밑으로 떨어진 사례는 9월 들어서만 4건 발생했다. 지난 9일, 22일에도 각각 30대 운전자가 차량을 세워두고 바다로 추락해 숨졌다.

영종도와 인천 내륙을 잇는 인천대교 위에서 몸을 던지는 사고가 잇따르자 2022년 11월 교량 갓길에 차량 주정차를 막는 목적의 플라스틱 드럼통 1500개가 설치됐다. 하지만 긴급 상황 대응이 필요하단 지적이 나오자 지난달 모두 철거됐다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.