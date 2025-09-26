9월 30일 오후 2시, 영등포 아트홀서 뮤지컬 공연 양평동 이백채 마을 등 지역의 역사와 상징을 담은 공간 조명

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 제3회 이산가족의 날과 추석을 맞아 ‘남북 이산가족 위문공연’ 행사를 개최한다고 밝혔다.

이번 공연은 스토리와 노래가 어우러진 뮤지컬 형식으로, 남북 이산의 과정을 되짚으며 영등포의 상징적 장소를 무대에 담아 지역의 정체성과 문화적 가치를 전한다.

무대는 ▷프롤로그: 이산가족 당사자의 인터뷰 영상 ▷1막: 흥남에서 월남하며 이산가족 발생 ▷2막: 영등포 정착 ▷3막: 성장과 성공 ▷4막: 이산가족 찾기 ▷5막: 현재의 이야기 등 5막으로 구성된다.

특히 2막에서는 남북이산의 아픔을 간직한 신길동 동천교회 집사와의 인터뷰를 진행한다. 또 양평동 이백채 마을 등 영등포의 역사적 상징이 담긴 장소들을 소개한다. 4막에서는 1983년에 1만 명의 이산가족 상봉을 이끌었던 ‘KBS 특별 생방송, 이산가족을 찾습니다’의 실제 영상이 상영된다.

양평동 이백채 마을은 6·25 전쟁 이후 실향민을 위해 조성된 정착지다. 1954년 당시 이승만 대통령이 방문해 기념 식수를 남겼다. 동천교회는 1950년 흥남철수 당시 피란민들이 신길동에 세운 교회로, 실향민 공동체의 상징적 공간이다. 또 KBS 특별 생방송 관련 기록물은 유네스코 세계기록유산에 등재돼 인류가 보존해야 할 귀중한 역사 자료로 평가받는다. 이 밖에도 이탈리아 의무부대 참전기념비가 있는 우신초등학교, 백골부대 전적비가 자리한 여의나루역 등 영등포 곳곳에는 역사와 희생의 흔적이 곳곳에 남아있다.

공연은 9월 30일 오후 2시 영등포 아트홀에서 열린다. 남북 이산가족과 후손, 지역 주민 등 누구나 사전 예약 없이 당일 현장 방문으로 관람할 수 있으며, 선착순 500석이 마련돼 있다. 자세한 사항은 구청 자치행정과로 문의하면 된다.

구는 지난해 9월 구의회 의원 발의로 전국 기초자치단체 최초로 ‘남북 이산가족 지원 조례’를 제정해 제도적 기반을 마련했다. 올해 6월에는 사단법인 일천만 이산가족 위원회와 업무협약을 체결하는 등 이산가족의 아픔과 6·25 전쟁의 의미를 지역 사회와 공유하기 위한 노력을 이어가고 있다.

최호권 영등포구청장은 “이번 공연은 실향민과 이산가족의 긴 세월의 그리움을 기억하고, 그 역사와 의미를 함께 되새기는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 이산가족의 아픔을 함께 나누고 기억할 수 있도록 다양한 활동을 이어가겠다”라고 전했다.