추석맞이 물가점검 현장 간담회 “성수품 1.6배 선공급·500억 할인 지원” 송미령 “농산물 유통구조 개선 도와달라”

[헤럴드경제=한상효 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 25일 “민생회복소비쿠폰이 있기 때문에 우리 동네 망원시장 가서 여쭤보니 매출이 30% 늘었더라”며 “오랜만에 시장 상인은 입가에 미소를 짓고 있고 시장을 보러오신 분들도 민생회복소비쿠폰이 있으니까 즐거운 마음으로 시장에 다니시더라”고 말했다.

정 대표는 이날 서울 송파구 가락동 농수산물도매시장에서 추석맞이 물가점검 현장 방문 및 간담회를 열고 “2차 민생회복소비쿠폰이 기능을 좀 하게 될 것 같다”며 이같이 말했다. 정 대표는 “이재명 정부 들어서, 내란 때문에 스트레스 받고 불면의 밤도 보내고 그랬는데, 조금이라도 위로가 된듯 싶어 자부심을 많이 느꼈다”고 덧붙였다.

이어 정 대표는 “물가 관리도 굉장히 중요한데 말씀을 들어보니 작년보다는 치솟는 물가 때문에 걱정하던 것에 시름을 놔도 될 것 같다”며 “가락시장의 기능이 우리 국민의 밥상 물가 시름에 굉장히 중요한 역할을 하고 계시다는 것을 현장에서 와서 보니까 더 절실하게 느꼈다”고도 말했다.

이날 동행한 송미령 농림축산식품부 장관은 추석 성수품 공급에 관한 정 대표의 질문에 “추석 전부터 평시 대비 1.6배 (늘렸다)”며 “할인 지원은 역대 최대 규모인 500억원으로 대형마트뿐 아니라 전통시장 쪽으로 비중을 많이 뒀다”고 답했다.

농산물 물가를 두고 송 장관은 “농산물 가격에 기준 가격을 제공하는 역할을 하고 있기 때문에 가락시장이 중요하다. (가격을) 예측 가능하게 만들겠다는 측면에서 ‘예약형 정가 수익 활성화’를 하자는 데 아마 다 동의하실 것”이라며 “여기 계신 분들이 도와주지 않으면 (농산물) 유통 구조 개선·효율화를 못 한다. 이 기회에 소비자로부터도 신뢰받고 생산자한테도 도움 주는 유통인이 돼 주십사 부탁드린다”고 말했다.

부승찬 민주당 대변인은 간담회를 마친 뒤 기자들과 만나 “지금 도매는 온누리상품권과 관련해 사용이 안 되는 문제가 있어서 이 부분을 정책적으로 도와달라는 이야기가 있었다”며 “그래서 당대표께서 정책위에 직접 지시해서 이런 부분을 어떻게 할 건지 정책위에서 검토, 송 장관과 다시 협의 검토해서 지금 이 가락시장에 통보해 달라며 소통에 방점을 두셨다”고 했다.