지난해 1만4872명 자살…2011년 이후 자살률 최고 기록 “중장년 실직·이혼, 유명인 자살 등 영향…코로나 여파도”

[헤럴드경제=이태형 기자]지난해 자살률이 13년 만에 최고 수준을 기록함에 따라 정부가 자살 예방을 위한 노력을 강화하겠다고 밝혔다.

보건복지부는 25일 “2024년 자살률이 2011년 이후 가장 높은 상황을 엄중히 인식한다”며 “지난 12일 발표한 ‘2025 국가 자살 예방 전략’의 차질 없는 이행을 비롯해 자살 예방 정책 강화에 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

이날 통계청이 발표한 ‘2024년 사망 원인통계’에 따르면 지난해 자살 사망자(1만4872명)는 전년보다 6.4% 늘어 2011년 이후 최다를 기록했다. 인구 10만명당 자살률(29.1명)도 전년보다 6.6% 올라 2011년 이후 가장 높았다.

복지부는 지난해 자살률이 높아진 이유에 대해 “전문가들은 생애 전환기에 중장년이 주로 겪는 실직·정년·채무·이혼 등 다양한 문제, 유명인의 자살과 이에 관한 자극적인 보도, 지역의 정신건강·자살 대응 인력 부족 등이 복합적으로 영향을 미쳤을 것”이라고 분석했다.

또 “과거 외환위기·동일본 대지진 등 대형 사건 시 2∼3년 시차를 두고 자살률이 급증했던 사례를 토대로 코로나19가 미친 사회경제적 여파를 추가로 분석할 필요가 있다는 의견을 제시했다”고 전했다.

정부는 이달 12일 발표한 ‘2025 국가 자살 예방 전략’을 토대로 자살 시도자 위기 개입 강화, 지방자치단체 자살 예방 전담 조직·인력 보강, 인공지능(AI) 기반 자살 상담 전화 실시간 분석 및 자살 유발 정보 차단 등을 추진할 방침이다. 관련 부처 역량 결집을 위해 ‘범부처 자살 예방 대책 추진본부’도 설치한다.

이상원 복지부 정신건강정책관은 “2024년 자살률이 2011년 이래 최고치를 기록하는 등 자살 문제가 심각함을 엄중히 인식한다”며 “‘2025 국가 자살 예방 전략’을 차질없이 이행하고, 관련 예산과 인력을 확충하여 자살 예방정책의 패러다임을 전환해 나가겠다”고 말했다.