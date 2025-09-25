美상무부, 유럽車 27.5→15% 적용 韓은 계속 25%…美시장서 경쟁력↓

미국 정부가 24일(현지시간) 유럽산 자동차 및 자동차 부품에 대한 관세율을 15%로 확정했다. 유럽과 일본 완성차 업체가 모두 15% 관세를 적용받게 되면서 아직 25% 관세가 계속되고 있는 현대차 등은 미국 시장에서 불리한 위치에 처하게 됐다.

미 상무부와 무역대표부(USTR)는 오는 25일 정식 관보 게재를 앞두고 이와 같이 확정된 관세 조정 내용을 사전 공개했다.

앞서 일본이 미국과 무역협상을 끝내고 자동차 관세율을 15%로 확정한 데 이어 유럽까지 15% 관세율을 적용받게 된다. 현재 자동차 관세율 25%를 적용받는 한국으로선 관세 협상을 조속히 마무리해야 한다는 압박이 더욱 커질 전망이다.

이 관세율은 지난 8월 1일부터 소급 적용된다. 해당 시점 이후 15%보다 더 높은 관세를 낸 기업들은 환급받을 수 있다. 사전 공개된 내용에 따르면, 유럽산 자동차 수입 관세를 8월 1일부로 현 27.5%에서 15%로 소급 적용한다.

다만 이는 유럽연합(EU)이 먼저 미국산 공산품 관세를 철폐하고, 일부 미국산 농산물·해산물에 특혜적 유럽시장 접근권을 제공할 수 있는 입법안 마련을 조건으로 한다. EU는 지난달 28일 입법안 초안을 발표, 자동차 관세 인하 목적의 사전 작업을 완료한 상태다.

미국과 EU는 지난달 21일 유럽산 자동차 및 자동차 부품에 관세를 15% 적용하는 무역 합의 공동성명을 발표했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 5일 행정명령을 통해 EU 상호관세 조정을 약속했다.

이날 발표된 내용에는 일부 의약품 성분과 항공기 부품 등에 대한 관세 면제 조항도 명시됐으며, 이 내용은 9월 1일부로 적용된다.

한국은 지난 7월 자동차 관세를 25%에서 15%로 인하하는 방안을 미국과 합의했다. 하지만 관세 협상 후속 협의가 길어지면서 25% 관세가 유지되고 있다.

이와 관련, 이재명 대통령은 지난 22일 로이터 통신과 인터뷰에서 한국과 미국간 관세 문제를 가능한 한 조속히 해결하려는 목표를 갖고 있다고 밝힌 바 있다. 이 대통령은 양국은 한국의 3500억달러(약 490조원) 규모의 대미 투자에 대한 상업적 타당성 보장 문제로 이견이 있다면서 “(한미간) 통화 스와프 없이 미국이 요구하는 방식으로 3500억달러를 인출해 전액 현금으로 미국에 투자한다면 한국은 1997년 금융위기와 같은 상황에 직면할 것”이라고 우려했다.

이 대통령은 미국과의 무역합의를 문서화한 일본의 외환보유액 규모 등을 설명하며 한국은 일본과 상황이 다르다고도 강조했다. 그러면서 한미간 투자 프로젝트는 상업적으로 실행가능해야 한다는 점을 한미가 논의했지만, 세부사항을 조율하는 데 어려움을 겪고 있다고 말했다.

이 대통령은 ‘협상이 내년까지 이어질 수 있는지’에 대한 질문에 “우리는 이 불안정한 상황을 가능한 한 빨리 끝내야 한다”고 말했다. 또 미국과의 무역 합의를 포기할 의향이 있느냐고 묻자 “혈맹 간에 최소한의 합리성을 유지할 수 있을 것이라고 나는 믿고 있다”고 강조했다. 김수한 기자