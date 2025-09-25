한국 정상 첫 안보리 공개토의 주재 “포용적AI 공통규범 필요”…협력 강조 “경주 APEC서도 AI이니셔티브 추진” “안보리 책임 막중…사이버 터러 대처”

[헤럴드경제(뉴욕)=서영상, 강문규 기자] 이재명 대통령은 24일(현지시간) 뉴욕 유엔본부에서 안전보장이사회(안보리) 공개토의를 주재한 자리에서 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스’을 언급하면서 “우리가 AI를 어떻게 다룰지에 따라 전혀 다른 미래가 펼쳐질 것”이라고 밝혔다. 이는 한국이 올해 안보리 의장국을 맡은 데 따른 것으로 한국 정상이 유엔 회의장 의장석에 앉아 공개토의를 주재한 것은 처음이다.

유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문 중인 이 대통령은 이날 ‘AI와 국제평화·안보’를 주제로 채택한 뒤 의사봉을 두드려 토의 시작을 알렸다.

이 대통령은 모두 발언을 통해 “AI는 지식과 정보 처리 전 과정에서 가장 파괴적 혁신을 가져올 발명품이고, 스스로 인간처럼 판단과 결정까지 내릴 수 있다”면서 “‘현재의 AI는 새끼 호랑이와 같다’는 제프리 힌튼 교수의 말이 떠오른다. 새끼 호랑이는 우리를 잡아먹을 사나운 맹수가 될 수도 있고 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 나오는 사랑스러운 ‘더피’가 될 수도 있다”고 말했다.

이어 “AI를 잘 활용한다면, 저성장, 고물가 같은 난제를 해결해 새로운 번영의 길을 열어내고, 의료, 식량, 교육 등 여러 문제에 해답을 줄 수도 있다”면서 “변화에 대비하지 못한 채 끌려간다면 극심한 기술 격차가 ‘철의 장막’을 능가하는 ‘실리콘 장막’으로 작동해 전 세계적인 불평등과 불균형을 심화시킬 것”이라고 했다.

이 대통령은 “대한민국이 ‘글로벌 책임 강국’으로서 AI가 인류의 지속 가능한 미래를 만드는 도구가 될 수 있도록 국제사회와의 협력을 주도하는 길에 앞장서겠다”고 말했다. AI와 관련한 인류 공통 규범의 필요성을 주장하며 “유일하고도 현명한 대처는 ‘국익을 위해 경쟁하되 모두의 이익을 위해 협력하는’ 것”이라고 제시했다.

이 대통령은 “인공지능 기술력이 곧 국력인 시대에 과거 ‘러다이트 운동’(기계 파괴 운동)처럼 기술 발전을 역행하는 일은 가능하지도, 현실적이지도 않다”며 “ 국익을 위해 경쟁하되 모두의 이익을 위해 협력하는 것이 현명한 대처”라고 했다. 아울러 “명과 암이 공존하는 AI시대의 변화를 기회로 만들 방법은 국제사회가 단합해 ‘책임 있는 이용’의 원칙을 바로 세우는 것뿐”이라며 “많은 전문가의 경고대로 인공지능이 인류를 멸종시킨다면 이는 공통 규범을 만들지 못했기 때문일 것”이라고 경고했다.

그러면서 “각국 정부와 학계, 산업계, 시민사회가 머리를 맞대고 지혜를 모아야 ‘모두를 위한 AI’, ‘인간 중심의 포용적 AI’로의 혁신을 이뤄낼 수 있다”고 했다.

유엔의 역할에 대해서는 “특히 안보리의 책임이 막중해졌다”고 말했다. 특히 AI를 활용해 WMD(대량살상무기) 확산을 감시하는 등 분쟁을 예방하고 평화를 유지하는 훌륭한 도구가 될 수 있다는 점에서 안보리의 역할과 책임에 대해서도 강조했다. 이 대통령은 “만약 AI가 통제력을 상실한다면 허위 정보가 넘쳐나고 테러, 사이버 공격이 급증하는 디스토피아의 미래를 피할 수 없을 것”이라면서 “안보리는 그간 테러리즘, 사이버 공격, 팬데믹 같은 진화하는 위협에 적극 대처하며 국제사회의 방향과 비전을 제시해 왔다“고 했다.

이 대통령은 10월 말에 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체에(APEC)에서 “APEC AI 이니셔티브 채택을 추진하고 있다”는 점을 강조하며 대한민국이 “기술 발전의 혜택을 함께 누리는 ‘AI 기본사회’, ‘모두의 AI’가 새로운 시대의 뉴노멀이 될 수 있도록 노력하고 있다”는 점을 강조했다.

그러면서 “우리 앞에 주어진 새로운 시대적 사명을 마다하지 말자”면서 “AI가 가져올 변화를 인류가 재도약할 발판으로 만들어 내자”고 했다.

이 대통령은 회의 직전 가진 약식브리핑에서 “이번 회의 주재를 무척 뜻깊게 생각한다”며 “특히 인공지능(AI) 관련해 전 유엔 회원국을 대상으로 열리는 토의 주재를 맡게 돼서 의미있게 생각한다”고 말했다.