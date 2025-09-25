- 25일 ‘2025년 8월 충청남도 수출입 동향 보고’ 발표…8월 수출액 누계 585억 달러·무역수지 333억 달러 흑자

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 글로벌 통상 위기 속에서도 적극적인 수출 지원정책과 주력산업의 선방을 바탕으로 수출 전국 2위 자리를 탈환했다.

도는 25일 ‘2025년 8월 충청남도 수출입 동향 보고’ 발표를 통해 수출액 585억 달러, 수입액 252억 달러를 기록해 무역수지 333억 달러 흑자를 달성했다고 밝혔다.

수출은 1107억 달러를 기록한 경기도에 이어 두 번째로, 올해 처음 전국 2위에 오른 것이며 무역수지는 1위를 굳건히 지켰다.

올해 충남 수출은 연초 부진의 영향으로 전년 동기 대비 1.5% 감소했으나 8월 한 달만 놓고 보면 전년 동월 대비 2.5% 증가해 의미 있는 회복세를 보였다.

특히 충남의 수출을 이끄는 반도체와 디스플레이 등 주력산업이 세계적인 수요 둔화 속에서도 회복세를 보였고 반도체의 경우 전년 동기 대비 4% 증가해 전체 수출 회복을 견인했다.

또 농수임산물로 대표되는 1차 산품과 화장품, 가공식품 등 소비재 수출 증가가 눈에 띈다.

전체적인 수출 감소세에도 1차 산품은 2억 4000만 달러로 전년 대비 58.3% 증가했으며, 소비재는 8억 달러로 소폭 상승했다.

특히 이들 품목은 도내 중소기업이 주축이 돼 성과를 낸 분야로, 도의 수출 지원책 효과가 가시화된 것으로 평가된다.

여기에 베트남, 말레이시아, 필리핀, 태국, 인도네시아 등 동남아 주요국으로의 수출 확대가 더해져 세계 경기 불확실성과 경쟁 심화 속에서도 충남 수출의 다변화 가능성이 입증되고 있다.

이 같은 성과의 배경에는 ▷해외시장개척단 운영 ▷해외 바이어 초청 수출상담회 ▷해외 박람회 참가 ▷바이어 매칭 ▷수출 단계별 컨설팅 등 도의 체계적이고 적극적인 수출 지원책이 있다.

또 인도, 베트남, 인도네시아, 독일, 일본, 미국, 중국 등 7개국에 설치한 해외사무소도 수출 전 과정과 사후 관리까지 밀착 지원하며 큰 역할을 하고 있다.

도는 앞으로도 해외시장 맞춤형 지원 확대와 지역 기업과 네트워크 강화를 통해 수출 경쟁력을 한층 끌어올릴 계획이다.

아울러 신흥시장 개척과 수출시장 다변화 전략을 병행해 특정 산업·지역 의존도를 낮추고 전 세계 통상 불확실성 속에서도 흔들림 없는 성장 기반을 마련한다는 구상이다.

나아가 도내 중소기업이 세계 시장에서 당당히 경쟁할 수 있도록 판로 개척부터 사후 관리까지 전 과정을 지원해 충남 수출이 지속 가능한 성장 궤도에 오르도록 총력을 기울일 방침이다.

도 관계자는 “이번 수출 2위 달성은 단순한 실적 상승을 넘어 충남 중소기업의 세계 시장 진출 가능성을 보여준 성과”라며 “앞으로도 역량 있는 기업을 발굴하고 맞춤형 지원을 강화해 안정적인 수출 성장을 이어갈 것”이라고 밝혔다.