LG AI연구원·옵트에이아이 협업…익시오 적용 NPU 기반으로 전력소모량·모델 크기↓ 엑사원 4.0 기반 sLM 개발 위해 지속 협업

[헤럴드경제=권제인 기자] LG유플러스가 LG AI연구원, 옵트에이아이와 손잡고 대규모 언어 모델(LLM) ‘엑사원(EXAONE) 3.5’ 기반 온디바이스 소규모 언어 모델(sLM)을 개발했다고 25일 밝혔다. LG유플러스는 이 모델을 인공지능(AI) 통화 앱 ‘익시오(ixi-O)’에 적용해 서비스를 고도화할 방침이다.

이번 온디바이스 sLM 개발은 LG AI연구원이 지난해 12월 선보인 ‘엑사원 3.5 2.4B’ 모델을 기반으로 이뤄졌다. LG유플러스와 LG AI연구원, 온디바이스 AI 솔루션 업체인 옵트에이아이는 약 6개월에 걸친 연구를 통해 개발에 성공했다.

LG유플러스는 AI 모델을 경량화하는 ‘온디바이스’ 기술이 AI 서비스 확산 및 보안성 향상에 기여할 것이라고 강조했다. 일반적인 LLM은 네트워크와 서버를 거쳐 구동돼야 하는 탓에 보안·속도·접근성 측면에서 한계가 있지만, 온디바이스 sLM으로 구현될 경우 이용자의 데이터가 외부 네트워크나 서버를 거치지 않고 자신의 스마트폰 내에서 구동되므로 보안성이 강화된다. 스마트폰 내 NPU(신경망처리장치)를 통해 답변을 제공하는 만큼 빠른 응답이 가능하고, 다양한 단말에서 사용할 수도 있다.

LG유플러스는 온디바이스 sLM으로 개발된 엑사원을 ‘익시오’에 적용해 서비스를 고도화할 계획이다. 기존 익시오에 구현된 온디바이스 AI 기술은 중앙처리장치(CPU)를 사용했지만, NPU 기반의 온디바이스 sLM을 적용하면 성능은 동일하지만 전력 소모량은 기존 대비 78%, 모델 크기는 82% 줄어든다.

더욱이 엑사원이 한국어 처리 능력 측면에서 우수한 성능을 보유한 만큼, 익시오가 제공하는 통화 요약 및 통화 내용 텍스트 변환 등 기능과 시너지가 날 것으로 예상된다.

실제로 LG유플러스는 엑사원 기반의 온디바이스 sLM을 익시오에 적용해 ▷한 줄 요약 ▷상세 요약 ▷키워드 추출 ▷AI 업무(Task) 제안 등 기능 고도화에 나설 방침이다. 오는 10월 베타 테스트를 통해 안정성 및 품질 검증을 완료하고, 이르면 내년 상반기 상용화에 나설 계획이다.

엑사원 기반 온디바이스 sLM은 퀄컴(Qualcomm)사의 ‘스냅드래곤8’ 칩셋을 기반으로 하는 스마트폰에 탑재된다. 내년에는 iOS 운영체제가 적용된 스마트폰까지 적용 범위를 확대할 예정이다.

나아가 LG유플러스와 LG AI연구원, 옵트에이아이는 지속적인 온디바이스 AI 기술 개발을 통해 지난 7월 출시된 ‘엑사원 4.0’도 온디바이스 sLM으로 구현할 방침이다. 이를 통해 온디바이스 sLM 기반의 익시오가 제공하는 서비스도 개인별 맞춤형으로 발전시킨다는 전략이다.

송대원 LG유플러스 기술개발그룹장은 “세계적으로 인정받고 있는 엑사원의 성능을 유지하면서 온디바이스로 구현될 수 있도록 만든 sLM을 통해 더욱 안전하고 고도화된 AI 서비스를 제공할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 온디바이스 AI 기술 고도화를 지속하여 시장 내 선도 사업자로서의 입지를 한층 더 강화하고 차별화된 사용자 경험을 제공할 것”이라고 말했다.