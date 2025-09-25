9월 24일~26일 킨텍스에서…27개국 지방정부 대표단 집결

[헤럴드경제=박준환 기자]아시아·태평양 최대 지방정부 국제회의인 ‘2025 제10차 세계지방정부연합 아시아·태평양지부(UCLG ASPAC) 고양 총회’가 24일 고양 킨텍스에서 사흘간의 여정을 시작했다.

행사 첫날, 킨텍스 일대는 일찍부터 각국 대표단과 참가자들의 열기로 활기를 띠었다. 당초 22개국이 참가할 예정이었으나, 실제로는 27개국 지방정부 대표단이 모이며 국제적 기대감을 한층 높였다.

오전에는 ▷문화위원회 ▷지방정부 여성 상임위원회 ▷재정위원회가 차례로 열려 도시 간 문화교류, 여성 리더십 확대, 기후위기 대응 등 현안이 집중 논의됐다.

이동환 고양특례시장은 버나디아 찬드라데위 UCLG ASPAC 사무총장과 만나 이번 총회 성공 개최와 지방정부 간 협력 의지를 다지고, 아시아·태평양 지방정부 지도자 원탁회의에도 참석했다.

다리아 털리 호주 지방정부협회 부회장, 압드 하미드 후세인 말레이시아 지방정부협회 협회장 등 지방정부 대표자와 도시별 혁신 정책과 모범 사례를 공유하고 2026~2030년 UCLG ASPAC 의제 실현을 위한 협력 방안을 논의했다.

이 시장은 이 자리에서 “오늘날의 도시들은 기후위기, 에너지 전환, 디지털 격차 등 인류가 직면한 도전의 최전선에 있다”며 “이번 고양 총회를 통해 각 도시의 지혜를 나누고 협력해 아시아·태평양 지역의 번영과 지속가능한 발전을 이끄는 전환점이 되기를 바란다”고 강조했다.

이후 이 시장과 중국 저장성 이우시의 가오진(高晉) 부시장과의 면담이 이어졌다. 양 도시는 다음날 총회 개회식에서 우호교류 관계 의향서(LOI)를 체결하고 무역, 물류, 전자상거래, 교육, 관광, 과학기술 등 다양한 분야에서 협력하기로 뜻을 모았다.

또 고양시는 이 자리에서 UCLG ASPAC 물류위원회 가입 증명서를 공식 수령했다. 2023년 중국 이우 총회에서 설립된 물류위원회는 항만·공항·철도·전자상거래 등 물류 인프라와 정책 교류를 통해 지역 발전을 도모하는 기구다.

이 시장은 “경제자유구역 추진, 스마트시티 구축 등 미래지향적 도시 전략을 추진하고 있는 고양시가 이우시와의 협력으로 무역·투자, 물류 혁신 등의 성과를 만들어가길 기대한다”고 말했다.

첫날 마지막 행사로는 세계 각국에서 방문한 주요 인사를 환영하는 만찬이 열렸다. 이 시장은 고양시 전통주 배다리막걸리를 소개하며 “쌀과 물, 누룩이 어우려져 빚어지는 막걸리처럼 아시아·태평양 공동체가 서로 조화롭게 어우러져 희망찬 미래를 그려보길 기대한다”고 환영의 메시지를 전했다.

환영 만찬에는 다킬라 카를로 쿠아 UCLG ASPAC 회장, 버나디아 찬드라데위 UCLG ASPAC 사무총장을 비롯해 아시아·태평양 지역 시장 및 대표단이 참석했으며, 고양시 대표 스트릿 댄스팀 어스퀘이크의 K-POP 공연과 김덕수 사물놀이패의 공연이 펼쳐지며, 전통과 현대가 어우러진 교류와 화합의 장이 펼쳐졌다.

한편, 총회 둘째 날인 25일에는 개회식과 함께 ‘미래를 위한 지속가능한 글로벌 자족도시와 지역’을 주제로 한 메인 포럼과 일자리, 청년, 에너지, 가족친화, 도시성장 등 5개 서브포럼이 본격 진행될 예정이다.